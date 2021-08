El caso de los 11 policías acusados, aparentemente, de ordenar y disparar contra manifestantes el pasado 9 de noviembre, donde mujeres y hasta periodistas resultaron heridos por impactos de bala, parece que seguirá y aún no llega su fin, pues las víctimas afirman que no hay detenidos y mucho menos han dado una sentencia contra los oficiales.

En entrevista para La Verdad Noticias con Wendy Galarza, integrante del Comité de Víctimas del 9N, explicó los nulos avances que han tenidos las autoridades en el caso antes citado, además de que ya están hartos de que aún no se ha hecho justicia a favor de los afectados, luego de casi un año de la “represión policiaca”.

Posiblemente ya no están aquí los de policías

“Son puras simulaciones, justamente el viernes tuvimos una audiencia en nuestro proceso penal y es una simulación más, pareciera que las autoridades están totalmente del lado de las personas imputadas no se ha cumplido con la prisión preventiva oficiosa contra los 11 policías”, dijo mientras subía de tono.

Señaló que luego de varias audiencias en donde los acusados no se presentaban, fue el viernes 13 de agosto cuando cuando por fin lo hicieron, sin embargo se quejó, porque lo hicieron de manera virtual, enfatizando que eso no debería de ser, ya que afirma que no están en Cancún, sino que ya escaparon de la ciudad.

Víctima del 9N en Cancún, denuncia nulos avances para enjuiciar a policías

“Los presuntos ya no están aquí, durante en varias audiencias, no se han presentado y pusieron un amparo para presentarse vía virtual y es contradictorio, porque por videollamada o zoom puedes conectarte desde otra parte del mundo, la audiencia que tuvimos el viernes, se presentaron todos los imputados de manera virtual”, subrayó.

Detalló que esta audiencia fue una simulación más, el caso sigue y dieron una ampliación, “vemos que esto se irá alargando, nuestro camino al acceso de la justicia parece que no será una realidad”, apuntó.

Sin solución a casi un año de la represión policiaca

Por último, lamentó que luego de nueve meses y apunto de cumplir un año, aún no hay nada concreto, ni en la administrativa, ni en la recomendación de derechos humanos, ni el proceso legal, “seguiremos saliendo los 9 de cada mes hasta que se cumpla el año y seguiremos saliendo a las calles”, concluyó.

