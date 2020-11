Víctima de maltrato se manifiesta en FGE Playa del Carmen.

A las puertas de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y en medio de una pertinaz lluvia, una joven madre de familia se manifestó para pedir ayuda al fiscal Óscar Montes de Oca Rosales ante la falta de resultados para proceder en contra de quien fue su esposo y que actualmente es médico ginecólogo del Hospital General de Playa del Carmen.

Y es que en el marco de la ola de manifestaciones contra los feminicidios en Quintana Roo, la joven mujer se armó de valor y frente a la FGE de Playa del Carmen denunció la gravedad de su caso debido a que los estudios, explicó, revelaron casos de abuso sexual contra dos de sus seis hijos, por lo que urgió a las autoridades a dar justicia en este caso y garantizarle seguridad.

Lee más de Noticias Cancún

El viernes por la tarde, Karla Arteaga madre de seis hijos pidió justicia a gritos contra quién fue su esposo y padre de sus vástagos, ginecólogo y servidor público, luego de la campaña desatada contra ella debido a los recursos económicos amplios del sujeto, así como la presunción de gozar de impunidad en los círculos políticos y económicos en la Riviera Maya, dijo en entrevista afuera de la Fiscalía de Justicia de Playa del Carmen.

Víctima de maltrato se manifiesta en FGE Playa del Carmen.

“El momento que yo me decido separar de él, mayo de 2019, uno de mis hijos me comentó que sufrió abuso sexual por parte de él, levanto una denuncia de violación, seguido de esto yo quiero regresar a casa con mis hijos y las chapas de la casa están cambiadas, el señor me demanda por abandono de hogar y sustracción de menores y seguido de esto, el continúa una tras otra y tras otra denuncia”, aseguró mientras las lágrimas ruedan por sus mejillas.

Recomendación: Laura Beristain, al banquillo de la Auditoria Superior de la Federación

Al respecto, dijo a los medios de comunicación que tanto ella como sus padres, adultos mayores, están judicializados porque el Ministerio Público la sentenció que puede judicializarla, “no puede ser posible que de pasar a ser víctimas, ahora seamos victimarios, yo no soy una delincuente, solo estoy protegiendo a mis hijos”, comentó.

Lee más de Quintana Roo