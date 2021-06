Víctima de Ricardo Ponce teme represalias

Tras una entrevista obtenida con el abogado Rodrigo Maldonado Ríos del grupo Litigia que está al frente del caso de Paola N por la denuncia por abuso sexual en contra de Ricardo Ponce en Quintana Roo, señaló que han encontrado trabas en el proceso de justicia que se está llevando en curso, acto que denunciaron ante este medio de comunicación.

"En este momento me siento con miedo ya que Ricardo Ponce está en libertad, he visto otros casos en el que hay amenazas de muerte y temo que esto pase conmigo y con mi familia" señalo Paola N quien realizó una demanda en contra del cancunense.

Las víctimas que señalan el abuso sexual del coach advierten que han encontrado trabas en el proceso

Dentro de las irregularidades que han notado en los casos son las trabajas que ha puesto la Fiscalía en específico en este caso por los que señalaron que puede haber algún "asunto" externó que esté dificultando este proceso que debería ser ágil como lo explicó el experto litigante.

"El 3 de mayo llegamos para continuar con el proceso en la fiscalía y el trato fue normal y burocrático, pero en algún momento me pidió la fiscal entrar a hablar con ella sin la presencia de Paola y me dijo la fiscal de una forma inusual ¿cómo le hacemos?, El trato fue ligeramente hostil, el día siguiente comparecimos, y como son dos casos los que llevamos pedimos, porque son hechos conexos, a fiscalía que acumulara las dos carpetas en donde Paola Denuncia y dónde es defensa, yo pedí el 5 de mayo la acumulación, que lo hace el juez de control pero con propósitos de tener claro el curso de los procesos juntos porque son hechos conexos pero, no lo acordaron de conformidad, pero después no nos dieron acceso al registro de investigación y entonces metemos una demanda de amparo, con el expediente 547/2021", señaló el abogado que ha llevado el caso de Paola desde el 18 de abril cuando realizó la denuncia.

"Tenemos derecho a ver nuestras carpetas de investigación, ahora mi abogado que hable más del tema explicará más afondo el asunto, yo creo que si yo estuviera por mi cuenta en este asunto no me facilitarían llevar el proceso", señaló la afectada Paola N.

Este es parte del expediente contra Ricardo Ponce que encabeza el abogado de la víctima

Sin embargo, no fue la única anomalía el proceso no transparente que les impidió poder seguir el curso de la demanda pues además notaron una lentitud anormal en el proceso, incluso la madre de la afectada señaló que esto le dará tiempo a Ricardo Ponce de escaparse.

"Me llama la atención que el Poder Judicial de la Federación debe de acordar los escritos en tres días y demanda de admisión en 24 horas, sin embargo, en este caso pasado los 8 días, la secretaría de acuerdo, presentó una justificación y fue que es debido al Covid-19, pero no era normal en CDMX en donde hay más asuntos se reparan los 8 días, tenemos la negativa esto es muy raro", señaló el abogado Rodrigo Maldonado.

Ricardo Ponce es señalado de abuso y su hotel en Bacalar ha sido asegurado

La gota que derramó el vaso para esta familia que ha sido afectada fue que la fiscalía se ha negado a entregar notificaciones y exigir que Ricardo Ponce se preste a los juzgados que es parte del proceso.

"Veo el acuerdo del 3 de junio, publicado el 4 donde se admite la demanda de amparo del el tercero interesado y me dice; no lo llamo a juicio hasta que obre los informes de autoridad y después llamo al tercer interesado que en este caso es Ricardo Ponce, entonces en esta anomalía me estás pidiendo información y te la estoy dando y es mi obligación como litigante decirte que si existe acto reclamado y es Ricardo Ponce.

Madre pide ayuda a Carlos Joaquín

Azul Hernández, madre se Paola "N", víctima de Ricardo Ponce alzó la voz por primera vez y contó el calvario que ha vivido desde que su hija sufrió abuso sexual por parte de presunto guía espiritual que fue evidenciado y señalado a nivel nacional por mujeres que han procedido legalmente

Azul Hernández, made de Paola, una de las víctimas de Ricardo Ponce, pidió ayuda al gobernador Carlos Joaquín

"Para mí y para mí esposo fue un impacto muy fuerte porque nosotros no vivimos aquí sino que en CDMX, cuando mi hija me habló la verdad lo que yo quería es correr a venir a apoyarla después de que estuve aquí con ella al saber todo fue un impacto muy fuerte porque como madre para mí mi hija es una chica de casa que terminó una carrera y que lo más importante para ella es realizarse y creyó que era una maravillosa oportunidad", dijo antes de romper en llanto.

Actualmente ambas se encuentran en compañía del abogado defensor Rodrigo Maldonado Ríos y del actual novio de Paola N realizado las diligencias necesarias para llevar a cabo el proceso correctamente a pesar de como señaló el abogado han encontrado inusuales trabajas por parte de la Fiscalía.

"Ella ha pasado situaciones muy difíciles psicológicamente ya no tiene la estabilidad ni la ilusión que tenía al principio y como padre te duele y al ver tanta injusticia y al saber tantas cosas que ha hecho este desgraciado, como madre te duele porque quieres alzar la voz, fuimos a levantar el acta el 19 de abril y a la fecha hasta hoy apenas les están dando la oportunidad, cuántas mujeres han hablado, cuanto se sabe y cuánto ha pasado pero no pasa nada", dijo la señora Azul.

La influencer ha señalado abierta y directamente a Ponce como agresos sexual, y él no ha dicho nada sobre los señalamientos

Aprovechado la oportunidad de voz la madre de la afectada suplicó al gobernador del estado Carlos Joaquín intervenga para que se haga justicia para su hija pues existen múltiples pruebas, pero hasta la fecha su caso apenas ha dado pequeños pasos.

"Quiero pedirle, suplicarle al gobernador Carlos Joaquín que si él tiene hijas que por favor le den seguimiento a esto, que ya no paren, que continúen con esto que tantas y tantas mujeres las ha dañado física, mentalmente y laboralmente, es abuso psicológico y abuso en su trabajo", indicó la madre con lágrimas en los ojos.

Habló también de los ataques que ha tenido por parte de Ricardo Ponce hacia su hija pues este hombre ha demandado a la joven acusándola de pedirle dinero, sin embargo la mamá aclaró la situación.

"Es injusto que el tipo la está acusando de que le pide dinero cuando el señor es el que ofrece el dinero, a nosotras no nos interesa su dinero, somos mujeres bien, de trabajo y si me duele como madre que no se le esté dando el seguimiento y que esté pasando tanto tiempo y que le estén dando la oportunidad a este señor (Ricardo Ponce) de que se vaya y se escape", aseveró la entrevistada.

También hizo un llamado a las mujeres que han sido víctimas de Ricardo Ponce pero que han tenido miedo de denunciar, que no tienen los recursos para hacerlos o que se sienten solas a qué salgan a realizar su denuncia, además pidió la ayuda de su abogado para que el lleve los nuevos casos que surjan en Quintana Roo totalmente gratis.

"Pido como madre y creo que todas las mamás de todas estas chicas que las ha dañado que estarán de acuerdo conmigo que hoy que me toca alzará la voz pedirle al gobernador y el presidente de la República que vea este caso que es nivel nacional y ha llegado a otros países porque donde haya pasado está escoria ha dañado a muchísimas mujeres más, entonces pido justicia quiero alzar la voz y pedir ni una más, pido justicia y quiero justicia por todas estas chicas merecen que se les haga justicia de todo lo que les ha hecho es un cerdo y un desgraciado", dijo al respecto.

"Se puede ayudar una vez teniendo el mismo asunto se puede llevar ya como litigante más casos y voltear a ver más carpetas y podemos ayudar a más mujeres víctimas, a las que estén en Quintana Roo podremos apoyar sin ningún problema y sin ningún costo", dijo Rodrigo Maldonado Ríos, abogado que lleva el caso de Paola N.

‘Extravían’ carpeta de investigación

Una vez más la influencer Maire Wink señaló que la Fiscalía "extravió" la carpeta de investigación donde se registraron los hechos de abuso sexual por parte del gurú y señalado por al menos 16 mujeres de abuso sexual.

Paola N, quien realizó la denuncia el pasado 19 de abril, confirmó que en efecto la carpeta de investigación estaba extraviada y no se encontraba en la Fiscalía de Quintana Roo

"Nos reunimos después de las 16:00 horas e intentamos acceder a la Carpeta de Investigación y descubrimos que no nos quieren dar el acceso y la MP me dijo; vamos a Trata (trata de personas) y yo le dije que a qué iba a trata y me dijo Usted venga y descúbralo y le respondí no, yo no voy yo necesito ver la carpeta 7090 del 19 de abril donde nosotros somos víctimas y me volvió a repetir si iba a trata pero le señalé que no, que no se preocupe que lo vamos a litigar", informó en exclusiva Rodrigo Maldonado Ríos, abogado.