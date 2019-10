Vialidad y Tránsito reconoce necesidad de negociación en caso parquímetros.

En el tema de los parquímetros cada vez más voces se suman al diálogo.

El regidor Gustavo García Utrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Solidaridad y oposición a la alcaldesa Laura Beristain Navarrete se sumó a los llamados del gobernador Carlos Joaquín y de la diputada Cristina Torres en el sentido de que sólo el diálogo podrá dar respuesta al tema de los parquímetros.

“Yo he reiterado desde un inicio que necesitamos sentarnos con la empresa concesionaria y hacer una nueva demarcación de donde estaría correctamente los parquímetros para que la gente, el ciudadano, tenga esta información clara y también las vialidades puedan estar claras”, dijo en entrevista.

Al cuestionarle que por qué hasta ahora se revisa el tema de los parquímetros el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad explicó que existe un calendario por lo que como marca, ahora que ya están físicamente instalados los equipos es cuando en realidad la ciudadanía empieza los reclamos.

“Nosotros como regidores, aclaro y lo he dicho en varias ocasiones, si bien contamos con la concesión, no contamos con los anexos y hoy vemos que los concesionarios de los parquímetros han puesto en calles, incluso en la Gonzalo Guerrero o en la Colosio cuando nosotros no sabemos el alcance es por eso que reitero necesitamos sentarnos como sociedad, los que se sientan afectados, municipio y los concesionarios para ver de qué manera los podemos arreglar”, comentó.

Quizás te interese: Inicia venta de productos para Xanal Pixán en Playa del Carmen

Finalmente explicó que se trata de un tema legal en el que si se decidiera cancelar la concesión se necesitaría muchísimo dinero que no hay en la administración municipal, es decir que si en este momento se cancelara el municipio estaría obligado a indemnizar por los quince años que dura la concesión.