Viajes GD Platinum y el fraude que dejó a familias sin vacacionar a Cancún

JESÚS FAUDOA / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Viajes GD Platinum y el fraude que dejo a familias sin vacacionar a Cancún Durante septiembre de 2017 la mayorista de viajes GD Platinum dejó de pagar a los hoteles hasta 100 habitaciones que familias ya había reservado para disfrutar sus vacaciones en Cancún.

“Si este tipo de situaciones llegan a incrementar entonces ya estaríamos levantando la mano y buscando una reunión con Profeco", JANE GARCÍA Directora de Turismo en Benito Juárez

Apoyaría la autoridad

Fraude La operadora de viajes dejó mal a vacacionistas que pagaron por anticipado un servicio turístico

Te puede interesar

Una persona que trabajara para una cadena hotelera, que prefiere manter su identidad en el anonimato, informó a La Verdad que no es la primera vez que GD Platinum cae en estas prácticas, por lo que los hoteles y agentes de viaje que compran los paquetes al mayorista cubren los montos para no afectar o perder a sus clientes. Los agentes afectados manifiestan pérdidas de hasta 60 mil pesos, y que GD Platinum les da largas y no los indemniza. Dijeron que al tratar de conmunicarse con ellos, y al cuestionarles del tema, se negaron a dar un posicionamiento, y dejaron de contestar las llamadas. Las agencias de viaje son empresas que brindan, en su mayoría, paquetes a diversas partes del mundo, en las que el viajero puede pagar sus vacaciones con anticipación. Una de las ventajas de utilizar estos servicios es que salen más económicos, pero para llegar a esos precios, las agencias utilizan a empresas mayoristas, quienes son los que tienen tratos directos con los hoteles y aerolíneas y tours, dejando sus precios más bajos. De esta forma el turista nunca se entera si la agencia paga directo al proveedor o a una empresa mayorista. Una afectada comentó que fue personalmente a la matriz, ubicada en Mérida, Yucatán, y que les tuvo que exigir a gritos que le devolvieran el dinero, incluso- dijo- tuvo que llegar a romper cosas cuando se percató de que estaban sacando utensilios de las oficinas y por lo que a ella le pareció que están por cerrar sin dejar saldado las deudas que tienen. “Por mi parte tuve que romper algunas cosas para que pudieran pagar, tuve que ejercer la fuerza, porque fuimos cinco veces a hablar con ellos para que pagaran. Y esta vez tuve que entrar encabronada porque simplemente no están pagando. Lo peor es que se están yendo, como fue con la empresa ‘Travel Club’, yo pienso que sí se van a ir porque están desalojando la oficina”, expresó una de las agentes intermediarias afectadas. Según un miembro que pertenece al sector hotelero en Cancún, afirmó que se tienen algunas denuncias en Profeco, pero que no todos los afectados están denunciando por miedo a que no les regrese el dinero.Jane García, directora de turismo de Benito Juárez dijo que hasta el momento no tienen ninguna denuncia por parte de estas agencias y dijo que están abiertos a apoyar y canalizar a los afectados para esclarecer la situación, pero que ellos como dependencia no pueden dar solución al problema. “Si este tipo de situaciones llegan a incrementar entonces ya estaríamos levantando la mano y buscando una reunión con Profeco, pero hasta el momento no tenemos ningún indicador de que pueda afectar al turismo, por el momento”, indicó la funcionaria. Luis Güereca, trabajador de la empresa GD, manifestó por medio de un grupo de Facebook que ha estado al pendiente de las llamadas y whatsapp de las agencias de viaje afectadas y que están tratando de resolver los problemas, pero que “en temas administrativos yo no tengo nada que ver”.