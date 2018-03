Viable el buceo con tiburones en Isla Mujeres

LICETY DÍAZ / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- A pesar que las poblaciones de tiburones han declinado en los últimos años en el Caribe mexicano, es viable un programa de buceo con esta especie en Isla Mujeres, dijo Luis Lombardo Cifuentes, director de la asociación Saving our sharks. La dirección regional Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estudia un proyecto para la región y así fortalecer las actividades turísticas.

“La derrama económica sería jugosa para los prestadores de servicios o los pescadores que deciden hacer el cambio para este tipo de turismo, está también el indirecto que mucha gente viene exclusivamente para esta actividad que implica hospedaje, movilidad, consumo de alimentos”, explicó.

Aún se pueden encontrar tiburones toros, martillos, tigres, jaquetón en Isla Mujeres

OBSERVACIONES

Te puede interesar

En el estado aún se pueden encontrar tiburones toros, martillos, tigres, jaquetón y grises de arrecifes, comentó el experto que lidera el grupo compuesto por una comunidad de buceo que realiza interacción con el tiburón toro en Playa del Carmen . Con los tiburones se puede hacer modalidad, como el encuentro casual, donde se va a un punto donde están concentrados y también está el evento de atracción en el que se usa un atrayente olfativo.Existen diferencias de acuerdo con su tipo para su observación, pues no es lo mismo realizar una actividad en mar abierto, donde no se puede hacer un buceo de fondo, que en los arrecifes, que cambia el panorama y hay que tomar ciertas precauciones porque no se puede tocar el ecosistema. En la actividad turística de interacción con el tiburón toro en Playa del Carmen , tan sólo en 2016, un estimado de seis mil personas optaron por esta actividad. Depender sólo del tiburón ballena no tendría beneficios.