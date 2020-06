Ventas bajas en Cancún en pleno Día del Padre

Luego de que reabrieron la mayoría de los comercios en Cancún bajo la nueva normalidad, comerciantes afirman que sus ventas siguen igual y no aumentó nada, esto cuando pensaron que en el Día del Padre iban a subir, pero fue todo lo contrario, “se debe a la crisis por la pandemia del coronavirus”.

Joel Puc, dueño de un local de regalos y venta de papelería en la Supermanzana 21 de Cancún, afirmó que sus ventas no aumentaron en ese Día del Padre y sólo se mantuvieron igual, “pensé que mis ventas, tan siquiera iban a aumentar un poco, pero la realidad fue otra, no hubo nada de gente o al menos aquí conmigo nada”, comentó.

Destacó que en años anteriores su ventas llegaron a los 5 mil pesos en el mero Día del Padre, eso sin contar días anteriores, cuando los hijos o madres se preparan y compran desde antes el regalo, “es lamentable, pues tengo que sostener a mi familia de igual modo, pero también entiendo la parte de la crisis”.

El Día del Padre no fue como los demás años, hoy el festejo fue diferente, padres que no recibieron regalos, sin darle a papá la comida preferida, sólo huevo con frijol, “está pandemia nos afectó mucho, no sólo a mí como comerciante, sino a todas las personas y el mundo, necesitamos que haya vacuna”, expresó Joel.

Comentó que nadie estaba preparado para esta crisis a nivel mundial, pues a todos agarró por sorpresa, “muchos perdieron su trabajo, unos hasta tuvieron que hacer cosas extras para llevar el pan de cada día a casa, como vender comida y hasta realizar trabajos de limpieza en casas”.

Hasta el momento el semáforo epidemiológico en Quintana Roo para hoy sigue siendo de la siguiente manera, rojo para la zona sur y naranja para la zona norte, pero mañana cambia y todo el estado será naranja, por lo que la zona sur ya se está preparando para el retorno de algunas actividades.