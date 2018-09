Vendrían más deudas públicas en Chetumal

Debido a que no existe “varita mágica” para solucionar los problemas, el presidente municipal electo de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana, no descartó que pueda solicitar un nuevo préstamo para atender la contingencia económica con la cual iniciará su administración.

Eso sí, confió en que recibirá el respaldo del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, para resolver las diferentes necesidades del municipio capitalino.

Como se sabe, la administración que inició Luis Torres Llanes y cerrará María Luisa Alcérreca Manzanero, concluirá actividades en medio de una grave crisis financiera.

Hasta el momento se adeuda el pago de compensaciones de los últimos dos meses a un promedio de dos mil trabajadores, además de un pasivo de casi 30 millones de pesos a proveedores.

También se adeudan un millón 500 mil pesos a sindicatos de volqueteros que rentaron sus unidades para atender el problema de la basura pues seis de los 10 camiones recolectores propiedad de la Comuna se encuentran en el taller y sin recursos para repararlos.

La deuda global del Ayuntamiento es de casi 450 millones de pesos.

Pese a este negro panorama Hernán Pastrana se comprometió a sacar adelante la administración municipal.

“Cuando tu cuidas los recursos no compones al mundo pero avanzas. Estaremos ‘bajando’ recursos que otorga la Federación, ahorrando, con austeridad y honestidad porque magia no hay, no hay una varita mágica para salir de los problemas”, insistió.