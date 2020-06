Vende alitas en redes de Cancún para pagar cesárea de su esposa

Desde la llegada del Covid-19 a Cancún muchas personas han perdido su empleo y debido al complicado panorama por la pandemia actualmente siguen sin encontrar un trabajo dejándolos en una situación económica difícil, pero a pesar de esto la vida sigue, las necesidades continúan surgiendo, por lo que se debe buscar la forma de salir adelante, como en el caso de este habitante desempleado, quien con el fin de pagar la cesárea de sus esposa comenzó a vender alitas de pollo en redes sociales.

Se trata de Ángel, un joven de Cancún que ante la falta de oportunidades laborales actualmente en la ciudad y teniendo cerca el parto de su esposa tuvo que utilizar su creatividad para encontrar la manera de cubrir la cesárea, la cual tiene un costo de 30 mil pesos.

Vende alitas en redes para pagar cesárea

En su publicación de Facebook, este cibernauta de Cancún explica que su pareja se encuentra débil y para no exponer su vida o la de bebé es necesario hacerle una cesárea, misma que piensa pagar ofreciendo en grupos de dicha red social charolas de alitas a 149 pesos, ofreciendo servicio a domicilio en toda la ciudad.

Este futuro padre asegura que vender las alitas fue su única opción para tener ingresos y pidió el apoyo de la sociedad cancunense.

A continuación te dejamos el texto de esta publicación:

“9984099771 buenas tardes ando desempleado hoy ando vendiendo 5 charolas de alitas a 149 pesos c/u llego a todo cancun ya q mi esposa esta a dias de aliviarse con complicaciones de parto ya q esta devil me estan pidiendo 30 mil pesos para sesaria para no esponer la vida de mi esposa y hijo son pocas las probavilidades de q sea parto normal los q me puedan comprar alitas entrego asta su casa gracias a la gente q me a apoyado y conoce mi situacion ya q estoy desempleado 9984099771”, (sic).

