Velará Laura Beristain por la transparencia del gobierno

A un mes de asumir la presidencia municipal, la alcaldesa electa, Laura Beristain Navarrete, reiteró su disponibilidad de trabajar para que el proceso de entrega-recepción sea con transparencia, orden y humildad de acuerdo a la actualidad política e iniciar con la primera gran transformación en el municipio de Solidaridad a partir del primero de octubre, cuando asuma esta encomienda para la cual fue electa por los ciudadanos.

“En el transcurso de las últimas semanas me he reunido con el pueblo solidarense, a través de distintos foros de ‘Propuestas Ciudadanas’ para escuchar de viva voz sus inquietudes y sobre todo lo que esperan de su gobierno. Ha sido un ejercicio democrático valioso y enriquecedor que me permitió dialogar con la gente, escucharla y coincidir en la imperiosa necesidad de comenzar urgentemente con el rescate y la transformación de nuestro municipio”, aseguró.