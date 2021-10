El incendio de un vehículo movilizó a las corporaciones a la Supermanzana 225 de Cancún, donde llegaron elementos de bomberos, para sofocar las llamas, se presume dicho auto estaba abandonado, ya que el propietario al momento de las diligencias no apareció, además se desconocen las causas del siniestro.

Se supo que el reporte del hecho ocurrió a la 1:58 horas de este domingo 24 de octubre, cuando al 9-1-1 pidieron el apoyo de las autoridades en la manzana 40, avenida Centenario, en un área verde, ya que un coche se estaba incendiado y las llamas estaban a punto de cubrir por completo el coche.

Los bomberos llegaron a tiempo

Vehículo presuntamente abandonado se incendia en la Sm 225 de Cancún

Tras la denuncia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio Benito Juárez llegaron al sitio y confirmaron el reporte, motivo por el cual activaron los protocolos, procediendo a sofocar las llamas, los uniformados indicaron que al momento de su arribo observaron que el coche estaba casi cubierto en llamas.

A pesar de las maniobras, se confirmó que un 80% de su carrocería y asientos estaban quemados, además al realizar la inspección vieron que no contaba con motor. El carro es de la marca Pontiac, color verde, con placas de circulación ESO-BBX del Estado de México, mismo que no fue reclamado al momento del incendio.

Afortunadamente el fuego no alcanzó otros vehículos, ya que cerca estaba un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo y una camioneta tipo Van e incluso no llegó a la maleza y ramas del árbol que está cerca del lugar, de igual modo no fue necesario la intervención de la ambulancia, no hubo heridos, ni pérdidas humanas.

Vehículo presuntamente abandonado se incendia en la Sm 225 de Cancún

Hasta la redacción de esta nota, aún se desconoce cómo inició el siniestro, si fue provocado o simplemente un accidente, al parecer esa zona es utilizada como estacionamiento, pero eso lo determinarán las autoridades correspondientes y en caso de que haya culpable tratarán de dar con el o los presuntos culpables.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.