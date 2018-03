Vecinos en contra de la IEQROO a causa de sus oficinas

En la residencial La Cantera ubicado en la supermanzana 40, se encuentra una de las oficinas del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) misma en la que vecinos están inconformes por haberse instalado en dicho lugar y esto porque según ellos dicen que en el Programa de desarrollo urbano en la zona en donde están el uso de suelo es exclusivamente habitacional.

Aunque la principal inconformidad, se debe a que cada vehículo de la autoridad o de personas que acuden al lugar, al momento de estacionarse ocupan los espacios privados de los vecinos, lo que ocasiona que cuando el dueño de la casa llega y quiere meter su auto, sea impedido por los elementos de la IEQROO.

Vecinos en contra de las oficinas de IEQROO

En dicha residencial existen más de 40 vecinos que están en contra de las oficinas, lo que ocasionó que en diciembre del año pasado lleven un documento ante desarrollo urbano donde especifican todas la inconformidades que tienen, además como manera de protesta han colocado mantas a las afueras de sus casas e incluso han acudido a medios de comunicación para intentar hacer ruido y la noticia se expanda por lo que vecinos afirman que la única solución es quitar las oficinas del IEQROO.

“El problema más fuerte será cuando empiecen las campañas electorales, esto porque las casillas serán trasladadas en ese lugar, lo que ocasionaría que militares y autoridades que vengan busquen lugar donde estacionarse y quieran ocupar las cocheras de nuestras casas” dijo Adrián Trejo, residente de la residencial la Cantera.

De igual modo el pasado mes, presuntamente el director administrativo de la IEQROO en Chetumal, acudió a las instalaciones para realizar diligencias por parte de la institución y al ver que estaba en las oficinas, vecinos acudieron y se expresaron, por lo que fueron atendidos; sin embargo hasta la fecha aún no les han resuelto esta situación.

Por otra parte la IEQROO hablo al respecto y dijo que el problema que dicen los vecinos que existe en realidad no es así y esto porque ante la ley no se necesita tener algún permiso para poner oficinas en ese lugar y por parte del consejo municipal no hemos tenido queja de los vecinos, entonces como ellos dicen algo cuando no están en realidad informados.

Finalmente la IEQROO continúa con las investigaciones para darle una solución a este caso, ya que afirman que ante la ley ellos están haciendo lo correcto aunque si buscan el bienestar de los vecinos; cabe mencionar que estas oficinas fueron inauguradas en diciembre del año pasado, por lo que la fecha exacta para que se resuelva este problema aun no lo hay.