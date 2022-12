Vecinos de invasiones de Cancún exigen luz a CFE

Vecinos de al menos 15 colonias irregulares de Cancún se manifestaron en las oficinas de la CFE, en la Región 96, para exigir que sea atendida una petición que hicieron hace más de cuatro años para que se les instale el servicio.

Adriana Esteban Morales, a nombre de más de 10 mil familias afectadas por la falta de suministro eléctrico, dijo que la petición ya fue enviada incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que el Ayuntamiento de Benito Juárez les dijo que no ha sido posible regularizarlos porque no son parte de la mancha urbana y no forman parte de sus proyectos de desarrollo urbano.

Al no tener formalmente el servicio, los vecinos se “cuelgan” de la infraestructura eléctrica de la CFE y pagan una cuota de manera colectiva, mediante una estimación que hace la paraestatal; sin embargo, el servicio les ha sido cortado en cuatro colonias porque tienen un adeudo desde 2020.

En marzo pasado, los vecinos de la región 96 protestaron afuera de la CFE para pedir que les pongan medidores individuales para dejar de pagar de manera colectiva, aunque la falta de regularización de los predios ha impedido que esto sea posible.

Algunas de las colonias afectadas son Cuna Maya 2, 204, Avante y Chiapas.

