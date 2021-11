Varios heridos deja 3 accidentes viales en Cancún por exceso de velocidad y lluvia

La lluvia, el exceso de velocidad y la falta de precaución, provocó que durante el día, tres accidentes viales se registraran en Cancún, el cual dejó el saldo de al menos cuatro personas heridas, tres fueron llevadas al hospital general, una de ellas fue reportada como grave de salud, debido a los fuertes golpes.

El primer hecho se registró en la Supermanzana 94, sobre la avenida José López Portillo, allí un taxi chocó contra un auto particular al no respetar los límites de velocidad, presuntamente el taxi fue quien chocó al otro coche en la parte trasera, dejando al conductor herido, pero no de gravedad, fue auxiliado en el lugar de los hechos.

Más tarde, en la Supermanzana 248, sobre la avenida Kabah, entre Los Tules y El Arco Vial, una camioneta color gris se estrelló contra un cárcamo de la empresa Aguakan, afortunadamente no hubo lesionados, sin embargo, de acuerdo con los testigos, el conductor estaba yendo a exceso de velocidad y al intentar frenar se estampó.

En este hecho no fue necesario la intervención de la ambulancia, pero sí de los peritos de Tránsito Municipal, el Heróico Cuerpo de Bomberos del Municipio Benito Juárez, así como personal de dicha concesionaria de agua, incluso la Policía Quintana Roo llegaron para tomar conocimiento de los hechos.

En cuestión de horas otro percance vial fue reportado, pero fue en esta ocasión fue en la carretera 307 en el carril de subida hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, allí un autobús de transporte turístico impactó un vehículo de la línea “Green Line”, al parecer igual por falta de precaución y distancia entre entre carros.

En este hecho, el conductor y los pasajeros del segundo automóvil resultaron heridos, uno de ellos fue reportado como grave, sin embargo todos fueron trasladados al hospital para sus atenciones médicas, los peritos determinaron que la culpa fue del operador del camión de carga pesada.

Hasta el momento se confirmó que no hubo pérdidas humanas, sin embargo los agentes de la Policía de Tránsito Municipal de Benito Juárez fueron los encargados del deslinde de responsabilidades en todos los hechos de tránsito. Parece que la lluvia, pero sobre todo el exceso de velocidad, fueron los responsables de estos trágicos desastres.

