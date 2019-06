Vanidad mortal, trasero de aceite Capullo, historia de vida de una chica trans: LGBT

Vanidad mortal, trasero de aceite Capullo, historia de vida de una chica trans

Cada año un gran número de jóvenes menores de edad, en su mayoría gays, (sin embargo también lo hacen las mujeres), modifican su cuerpo para tener más volumen, sin embargo los productos que utilizan son peligrosos y requieren cuidados mayores.

Shiomara, es una chica trans, que desde los 14 años descubrió que no se sentía cómoda con el cuerpo de hombre con el que nació y desde hace años optó por modificar su cuerpo, toma hormonas y se ha hecho “relleno” con líquidos y ha tenido malas experiencias, está es su historia de vida como mujer trans.

"Nunca falla el que me falten al respeto"

“Ha sido algo complicado, en el sentido de que no es fácil buscar un empleo, fuera de eso, me siento libre cuando voy por la calle, obvio nunca falla el que me falten al respeto y las malas miradas, pero he aprendido a sobrellevar eso y no caer en la provocación o crear un conflicto”, nos dijo la entrevistada con la voz entrecortada y la mirada profunda.

Vanidad mortal

Shiomara nos contó que ha tenido una vida tranquila y trata que sea de lo más normal posible, nos contó que ha tenido tres parejas, sin embargo el primer hombre de su vida fue el que la marcó desde hace ya varios años cuando era un adolescente.

“Pues nos conocimos en un antro que fue muy conocido aquí en Cancún, yo solo tenía la edad de 14 años cuando entre allí y lo conocí”, nos confesó y de alguna manera nos transportó al pasado.

La cuestioné respecto la edad, ya que 14 años es muy poco para ingresar a un antro.

“A esa edad yo ya sabía lo que quería y como quería vivir, tomando en cuenta que muchas puertas se cerrarían y pues fue algo complicado porque en ese entonces no era bien visto el mundo de los travestis”, nos confesó.

El Cambio

Shiomara decidió que era mujer desde muy temprana edad, cuando comenzó a travestirse, posteriormente inició su proceso de transformación de su cuerpo...

“Primero viene el proceso de las hormonas, tomar pastillas, después una busca más, yo modifique mi cuerpo”

La siguiente pregunta salió sola, ¿Es peligroso?... esto porque conocemos casos como el de Alejandra Guzmán quien se inyectó un bio polímero que se adhirió a su organismo y ahora cada cierto tiempo tienen que rasparle el músculo y drenarla.

Vanidad mortal, trasero de aceite Capullo, historia de vida de una chica trans

“Las pastillas no tanto, en cambio el aceite comestible si”, Shiomara me quedó viendo fijamente y ante el silencio, pregunté ¿Aceite comestible?

“Como el Capullo”, hubo un silencio incómodo, “que es el aceite que más se usa”, término su frase.

Sería lógico pensar que con este procedimiento se generaría un ahorro, mientras que una intervención quirúrgico cuesta alrededor de 60 mil pesos, un litro de aceite Capullo cuesta 28.40 pesos mexicanos, sólo que esta oferta tiene un costo elevado, la muerte.

“Si es peligroso, ya que al momento en el que te lo están poniendo, no sabes si te quedarás allí o saldrás de esa”, dijo Shiomara, “ya que si te lo inyectan mal puede causar hasta la muerte”, aseguró.

Vanidad mortal, trasero de aceite Capullo, historia de vida de una chica trans

El peligro común de la vanidad

Según la RAE, vanidad se define como una cualidad de algo vano, arrogancia y presunción.

La mitología griega, nos regaló un relato en donde el protagonista es Narciso, un hombre tan bello que se enamoró de si mismo, adoraba la atención que tenía, pero fui incapaz de dejar de mirarse en un estanque que le reflejaba y murió ahogado.

Shiomara nos confesó que no es la única que realizó esta práctica, muchas mujeres trans lo han hecho en la búsqueda de la perfección.

“Pues si la verdad si, es muy común casi todas (transexules) lo usamos”

¿Qué pasa si algo sale mal, se puede revertir el daño?, fue la pregunte dirigida a Shiomara.

Historia de vida de una chica trans

“Si se se puede, pero es muy doloroso por que tienen que succionar el aceite, es algo horrible”, confesó mientras contaba aterrada como si ese momento de su vida volviera.

Añadió que incluso si el proceso de la inyección sale bien, los cuidados que vienen son muy delicados, Shiomara señaló que un solo golpe puede costar la vida ya que la zona inyectada, se vuelve delicada y propensa a formarse hematomas y posteriormente abscesos que son idóneos para una infección mortal.

“Por ejemplo a mi me salió un absceso”, dijo.

Otra oportunidad

“Por un descuido me caí de un edificio de tres pisos, esto provocó que se me poncharan las pompas, estuve cuatro meses sin poder caminar”

Este proceso se complicó debido a que en su cuerpo había demasiado aceite comestible y esto casi le arranca la vida, pues el proceso no fue nada fácil y fueron cuatro meses de estar en una cama en el hospital.

¿Si saben que es peligroso, que puede costarle la vida, que su vida cambiará para siempre, por qué lo continúan haciendo?, pregunté.

Historia de vida de una chica trans

“Pues usted sabe que la vanidad es más grande que nada y contal de vernos bien hacemos lo que sea, pastillas, aceite, implantes”, dijo Shiomara.

Las cosas han cambiado y ahora con una visión más madura de la vida, Shiomara reconoce que estás incidencias son un caso grave de salud.

“Actual mente estoy bien, soy empleada de una empresa que tiene dos tiendas de ropa y allí estoy como encargada de las tiendas y me considero una persona agradecida con la vida por qué a pesar de los malos tropiezos aquí sigo, de pie y firme”, nos dijo mientras soltaba un par de lagrimas.

¿Cuál sería tu mensaje Shiomara?

“Si son parte del ambiente (LGBT) que tengan mucho cuidado con lo que se ponen en el cuerpo, ya que hagamos lo que hagamos siempre seremos los mismos”

“Y los que no son parte de la comunidad, que miren y se den cuenta que ser travesti, trans o gay no es nada fácil y solo personas con mucho coraje sobresalen ante esta dura sociedad”, concluyó.

En México y Latinoamérica el promedio de vida de una mujer trans es de tan solo 35 años.

