Vanessa Arias habla de su próximo proyecto y comparte fotos en Cancún

Vanessa Arias, la protagonista de Buchonas ha hablado sin tapujos respecto a su próxima sesión de fotos a natural, y es que su miles de fans se lo han pedido cosa que ella agradece y es por eso que responde a esta solicitud que muchos esperan, sin negativas de su arte, Vanessa ha dejado claro que es lo que procederá al respecto de estas imágenes que tanto se han esperado.

Vanessa Arias es una cliente frecuente de las redes sociales pero sobre todo de la ciudad de Cancún y sus playas en donde se ha sacado muchas fotografías que presume, pues posee uno de los cuerpos mejor trabajados de la televisión mexicana, y es que recientemente vimos a esta guapa mujer en la serie las Buchonas en donde realizó uno de los papeles protagónicos.

Con una cuenta de Instagram bien nutrida, y con muchas imágenes en donde se le ve mucho cuerpo y poca ropa, es hoy por una de las mujeres más bellas, y es por eso que ha sido cuestionada por sus seguidores respecto su próxima sesión candente en alguna revista para caballeros, a lo que su respuesta ha dejado maravillado a miles de sus seguidores que están ansiosos porque llegue el momento.

“De hecho hay dos propuestas, para hacer revista para caballeros, pero como ya les dije, ahorita no está en mis planes inmediatos no por mucho ni por fresa si no porque estoy enfocado en otras cosas”.