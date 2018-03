Van por operador financiero

Un juez liberó una orden de aprehensión contra Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero de Roberto Borge, por lo que ahora se le considera prófugo de la justica. Según la carpeta de investigación 351/2017, se le imputa la adquisición de seis predios por 11 millones 534 mil 699 pesos, cuando su valor real es de 189 millones 788 mil 340. Sin embargo, la responsabilidad de Méndez Montoya va más allá de la compra-premio de terrenos a bajo costo en Quintana Roo ya que la relación con Borge se trabó desde que ambos eran estudiantes en el Tecnológico de Monterrey. Manuel Méndez fue el administrador de los gastos de la campaña a gobernador de Borge y de ahí pasó a ser su prestanombres, ganando millonarios contratos de obras públicas. El rápido ascenso de este exoperador borgista comenzó en 2007 cuando se inició en el mundo empresarial distribuyendo acero con EDME SA de CV, una compañía ya diversificada ya también provee cemento con revolvedoras para grandes obras en Tabasco y otras entidades, según las investigaciones oficiales. El 28 de noviembre de 2016 la asociación civil Somos Tus Ojos presentó una denuncia ante la PGR, en contra del ex operador financiero del ex gobernador, por ejecución de recursos de procedencia ilícita. La orden de aprehensión contra Méndez Montoya fue emitida ya que acorde al juez que la liberó, existen elementos para fundamentar la denuncia. Grupo Desarrollar Rumega SA de CV fue una empresa creada en 2012, un mes después de que Borge tomará protesta como gobernador de Quintana Roo, y a la que se le adjudicaron millonarios contratos de obras de Sintra y, aunque el nombre de Edgar Manuel Méndez Montoya no figura en el acta constitutiva, las pesquisas confirman que uno de los socios es empleado del ex operador financiero de Roberto Borge Angulo. Las denuncias contra Rumega eran claras, los ejecutivos de dicha empresa recibían los presupuestos base para que sobre ella basaran su propuesta económica, lo que les daba ventaja sobre los demás concursantes. Según las investigaciones, Borge y Méndez Montaya se hicieron socios en varias de estas empresas y el segundo recibió varios terrenos a bajo costo como pago a su labor en la intrincada red tráfico de influencias y adjudicación de contratos.

Adjudicaciones oscuras

Te puede interesar

Sintra dio a conocer el fallo de tres licitaciones en las que dividió la modernización del camino rural Escárcega-Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco. La inversión necesaria era de más de 139 millones de pesos, por lo que dividió en tres partes. Rumega obtuvo una de las tres licitaciones, sin embargo,