Van por clausura de Palazzo por desaparición de un turista

El centro nocturno Palazzo ubicado en el kilómetro 9 de la Zona Hotelera de Cancún perdería su concesión y derechos debido a la desaparición de un joven proveniente de Nuevo León desde el pasado jueves 11 de julio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) se inició una investigación en el centro nocturno por el delito de privación ilegal de la libertad en contra de dos jóvenes, de los cuales uno de ellos se encuentra lesionado y uno más está desaparecido, por lo que realizaron una orden de cateo para revisar el inmueble que ameritó la detención de 29 mujeres y 62 hombres para recolectar evidencias y lograr la localización del joven que fue visto por última vez en Palazzo.

En el operativo participaron la Guardia Nacional, la Fiscalía de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El Fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, explicó que el centro nocturno podría perder los derechos y su concesión para operar debido a la aplicación de la extinción de dominio que fue recientemente aprobada en el Senado que permite confiscar bienes y recursos al crimen organizado.

“Es un proceso legal que se debe llevar a través de los tribunales en el cual perderán los derechos de concesión y propiedad del inmueble”, dijo el fiscal.

Montes de Oca en conferencia de prensa desmintió que el joven estudiante Sahir Alexis López Ruiz de 24 años de edad haya sido asesinado dentro de la discoteca Palazzo y confirmó que continúa en calidad de desaparecido. En días posteriores otras dos personas fueron detenidas en otro punto de la ciudad quienes también participaron en la privación ilegal de éstos jóvenes.

Durante el cateo en Palazzo, la Fiscalía del Estado localizó 17 envoltorios de marihuana y cinco envoltorios de la droga conocida como piedra, además 91 personas, la mayoría de ellos empleados del lugar, que fueron puestas a disposición del Fiscal del Ministerio Público, sin embargo, sólo 4 personas fueron detenidas.

En el cateo y levantamiento de datos de investigación participó la Guardia Nacional, la Fiscalía de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Después del cateo al inmueble, las autoridades ministeriales aseguraron el antro y se analiza la posibilidad de ejercer la extinción de dominio del inmueble.

Interrogan a empleados de Palazzo por secuestro de turista y familiares hacen protesta ante la incertidumbre.

Para recabar datos por el secuestro de dos jóvenes estudiantes provenientes de Nuevo León, la Fiscalía de Quintana Roo con el apoyo de la Guardia Nacional realizó un cateo al inmueble, en el proceso fueron retirados del lugar al menos un centenar de personas todos empleados del establecimiento, y no se involucró a ningún cliente.

Una de las causas que motivo el cateo fue una investigación por parte de la Fiscalía Antisecuestros del Estado de Nuevo León por la desaparición del joven estudiante Sahir Alexis López Ruiz de 24 años, que llegó a Cancún con un amigo para vacacionar y no se ha localizado desde el pasado 11 de julio.

De manera extraoficial se informó que la FGE en días anteriores solicitó a la discoteca Palazzo acceso a las cámaras de vigilancia, pero les fue negado, por esa acción la Fiscalía solicitó al juez una orden de cateo para entrar al establecimiento y encontrar los datos posibles que permitieron la localización del estudiante que fue visto por última vez en el antro.

La mañana de ayer más de 50 familiares se reunieron a las afueras de la FGE en Cancún para solicitar información de la detención de los trabajadores de Palazzo.

Los manifestantes cerraron una parte de la avenida Xcaret impidiendo el paso a los autos y con pancartas que solicitaban aclaración de los hechos; para controlar a la multitud personal de la Fiscalía de Quintana Roo se acercó con los familiares para explicarles que los trabajadores del antro no se encontraban en calidad de detenidos, sino que habían sido retenidos para formar parte de los interrogatorios de investigación por el secuestro de un turista nacional.

Durante el cateo:

17 envoltorios de marihuana

5 envoltorios de la droga conocida como piedra

91 personas aseguradas, la mayoría de ellos empleados del lugar