Van más de 500 denuncias por agresiones contra operadores de Uber en Cancún.

Al menos 500 denuncias han derivado de la "cacería" en contra de operadores y usuarios de Uber en Cancún por parte de taxistas del sindicato "Andrés Quintana Roo", sin que las autoridades hagan algo sobre la situación, informó Águeda Esperilla Soto, vocera de un grupo de conductores de la plataforma de trasporte privado.

Expuso que el acoso va desde intimidaciones hasta ataques a las unidades que manejan, donde han utilizado tubos, palos, armas blancas y hasta ácido. También, dijo que que en este proceso se registraron decesos en ambas partes, tanto de taxistas como de socios de Uber.

Aseguró que los taxistas del sindicato "Andrés Quintana Roo" llegaron a golpear a los socios conductores de Uber en el tiempo en el que su operación era tolerada en Cancún mientras se resolvía el amparao en contra de la Ley de Movilidad, que fue resuelto la semana pasada en favor de la plataforma.

Al respecto, el fiscal del estado, Óscar Montes de Oca, reocnoció que existen carpetas de investigación en contra de taxistas apenas hace unos días, en conferencia de prensa realizada por miembros de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo.

Denuncias siguen impunes

Van más de 500 denuncias por agresiones contra operadores de Uber en Cancún.

Este viernes, Águeda Escamilla Soto solicitió a la FGE atiendan tales denuncias debido a que esa aparente impuntdad es la que precisamente facilita la situación para que los taxistas continúen alimentando el clima de violencia que afecta al principal destino turístico del Caribe mexicano.

Según con la dirigente, las más de quinientas denuncias interpuestas de socios de Uber por ataques de taxistas, también crean la percepción de que hay conchabanza de las autoridades con el gremio. "Hay compañeros que incluso tienen de tres a cuatro denuncias en la Fiscalía, ya son más de 500 denuncias, pero no se hace nada", destacó.

Sobre las agresiones físicas, detalló que tienen conocimiento de que las que les hacen llegar al ser grabadas en videos, que son unas 10, pero que hay mucho más. Existen muchos conductores que no hacen nada porque no tuvierno la oportunidad, no pudieron, o son gente nueva porque derivado del fallo que dio el juez han entrado muchos a la aplicación.

"Oficialmente, o mejor dicho de lo que tenemos conocimiento son al menos 10 agresiones en lo que va de estos días. Estamos seguros de que hay más", agregó.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.