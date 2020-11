Van de nuevo contra Uber en Cancún, inician operativos del Imoveqroo

Luego de meses de que las autoridades dejaron de detener a conductores de Uber, el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Jorge Pérez, anunció que iniciaron los operativos en la ciudad de Cancún, para asegurar vehículos que estén laborando con la plataforma antes mencionada.

Estos operativos iniciaron luego de que el Imoveqroo pidió a los sindicatos de taxistas den al instituto el padrón de sus operadores actualizados, esto con el fin de garantizar la seguridad de los operadores y la ciudadanía en general, lo que ayudará a detener unidades clonadas.

“Estamos coordinandonos con el ayuntamiento para seguirlos deteniendo, porque no pueden seguir operando, porque la plataforma es ilegal y los operadores están actuando ilegalmente, son dos ilegalidades, son una plataforma que no cumplen con los requisitos y vamos a seguir deteniéndolos y aplicándoles multas máximas porque no está bien esa competencia desleal cuando hay caminos por vías de legalidad”, dijo.

Es de mencionar que Uber, hasta el momento es ilegal en el Estado de Quintana Roo y esto así lo confirmó Jorge, quien señaló que el servicio que ofrece sigue siendo irregular a pesar de que los socios digan lo contrario, esto luego de la manifestación que realizaron hace unos días en Cancún para exigir que los dejen trabajar.

Uber no tiene reglas ni normas

“Se denominan socios, pero yo no sé socios de quién o de qué, porque una sociedad tiene normas, reglas, derechos y obligaciones, no es nada más decir me cuelgo yo de esa plataforma y sabrá Dios quién está detrás de ese volante”, destacó, esto porque Uber no está regulado y ninguna autoridad sabe información sobre sus conductores.

Por último, el director del Imoveqroo, recalcó que UBER deberá acatar las leyes del estado, y dejó en claro que estos operativos que se pondrán en marcha, obedece a las acciones que emprenderá el recién delegados nombrado en Benito Juárez, Félix Justiniano Ferráez, quien también ha sido jefe de la policía y delegado del instituto en Solidaridad.