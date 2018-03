“Vamos a poder recuperar mucho más” Anuncia Carlos Joaquín que hay cinco terrenos en condiciones similares a las del CREA.

El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, calificó de importante recuperar el predio de Villas del CREA, ubicado en la zona hotelera de Cancún.

“Fue un paso importante que dimos en recuperación, hablamos de combatir la corrupción y recuperar los espacios es importante”, comentó.

Anunció que el gobierno está en el proceso de recuperar otros predios, en este caso dijo que hay cinco terrenos en litigio, sin detallar ubicaciones.

“Ese es el camino que estamos llevando y estoy seguro que vamos a poder recuperar mucho más”, comentó.

La recuperación de la posesión del CREA se logró por una reforma a la Ley de Patrimonio, que permite que el Estado pueda recuperar la posesión de terrenos en litigio, aun cuando el conflicto legal o administrativo no haya concluido, si hay pruebas contundentes de que fueron vendidos irregularmente.

Recuperan el CREA.

‘B alconea ’ a Luis Torres

Durante su intervención Joaquín González, en tono de broma, anunció que Luis Torres Llanes deja hoy la presidencia municipal de Othón P. Blanco.

Aún bajo la investidura de alcalde capitalino, Luis Torres acudió al evento que esta mañana fue encabezado por la presidenta del DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín y por el gobernador del estado.

“Me da mucho gusto saludarles en este hermoso lunes, bien soleado que seguramente, también, nos dará mucha energía. Además, primer lunes de esta semana en la que inician las vacaciones de primavera, las vacaciones de Semana Santa y me da mucho gusto que estemos todos trabajando, como debemos de hacerlo, por el bien de Quintana Roo. Saludo al presidente municipal de Othón P Blanco, don Luis Torres, ¿es el último Luis? (risas), ¿sí?, ¿no? ¿o ya no te alcanza para el primer día? (risas) Me da gusto saludarlo y desearle éxito en sus nuevos compromisos y metas”, expresó.

Luis Torres Llanes se espera que hoy solicite licencia para ser de tiempo completo candidato por la diputación federal por el II Distrito.