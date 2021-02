Vacunan contra covid a personal de salud de segunda línea y médicos privados de QRoo

Este jueves dio inicio la vacunación contra el COVID-19 del personal de salud de segunda línea y médicos privados de Quintana Roo, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de un comunicado.

Además de los trabajadores de la salud, también inició la vacunación de adultos mayores de 60 años en la isla de Cozumel, tras el arribo de 6 mil 825 dosis de la vacuna Pfizer al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Vacunación COVID-19 en Quintana Roo

La vacunación se realizó en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 2, de Cozumel, donde decenas de abuelitos se dieron cita para ser inmunizados contra el virus que ha causado la muerte de más de 182 mil personas en todo el país.



Además de los abuelitos, también se dio continuidad a la jornada de vacunación de segundas dosis para personal de salud de primera línea de atención del HGSZ No. 2 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 de Cancún.



Las 6 mil 825 dosis también sirvieron para dar inicio a la vacunación del personal de salud de segunda línea de los HGZ/MF No. 1, HGZ No. 3 y el Hospital de Ginecopediatría No. 7, en el estado de Quintana Roo.



A través de un comunicado, el IMSS de Quintana Roo señaló que colaboró con dos vacunadores en la sede de inmunización del 64° Batallón Militar en Benito Juárez, donde se aplicaron también vacunas a personal médico de hospitales privados.

De acuerdo con Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud en el estado, las vacunas que arribaron el pasado miércoles fueron destribuidas de la siguiente manera:

3 mil 900 vacunas para adultos mayores de 60 años de Cozumel

2 mil 925 vacunas para personal de salud que atienden a pacientes covid

Además de Cozumel, la vacunación contra el COVID-19 también avanza en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.