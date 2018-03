Vacían sucursales de First National Security

Los clientes de las franquicias de First National Security en Mérida y Valladolid están retirando sus valores de las cajas de seguridad porque temen que sus bienes también sean incautados por las autoridades, aunque al ser franquicia, pertenecen a otros dueños. Redacción/Diario La Verdad Cancún, Q, Roo Esta mañana decenas de personas acudieron al establecimiento de Mérida con mochilas, e incluso uno con maletas, para retirar el contenido de sus resguardos por temor a que haya un aseguramiento como el que hubo en Cancún. El personal de seguridad sólo dio pasó a los clientes y dijeron a La Verdad que no tienen nada que reportar a la prensa ya que todo está bien. El 9 de octubre las oficinas de First National Security en Cancún fueron intervenidas por la SEIDO y en su momento se manejó que fue por una investigación sobre recursos del ex gobernador Roberto Borge o la ya detenida la líder del cártel de, Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety, tenían en resugardo. [caption id="attachment_803475" align="aligncenter" width="471"] Contratos de los usuarios[/caption] Desde hace tres días, clientes de First National Security en Cancún se han apostado afuera de las instalaciones de para evitar que sus pertenencias sean trasladadas a la PGR en la Ciudad de México, para lo cual se ampararon pero algunos no están teniendo efecto, toda vez que la empresa solo amparó al dueño, Santiago Ancona Teigell. David Uribe uno de los afectados aseguró que no han recibido información por parte de las autoridades sobre lo que está sucediendo. [caption id="attachment_803477" align="aligncenter" width="379"] Contratos de los usuarios[/caption] “La realidad es que no nos han informado, lo que tenemos entendido es que desde el 9 de octubre clausuraron el negocio, según por investigación ante Doña Lety, que según tenían dos cajas en este establecimiento y fue dos semanas después que la SEIDO avisa que tiene la intención de abrir todas las cajas y llevarse el contenido a la CDMX”, comentó Uribe, uno de los miles de afectados por la investigación en curso. Además, el afectado dijo a La Verdad que esta situación viola sus derechos de privacidad y que no tienen nada en contra de los demás usuarios o documentos legales para mostrar. “Solo hay vació”, sentenció. Otro de los afectados aseguró que cerraron la calle porque quieren evitar que se lleven las cajas a la CDMX y, que si las quieren abrir, que lo hagan en Cancún.

Los hechos

Los usuarios están inconformes con el actuar de las autoridades de igual manera que con la empresa, que supuestamente, según los usuarios, faltaba con parte de los permisos desde el 2013.

El fiscal de la Seido en cooperación de elementos de la marina, tomaron las cajas de seguridad de la empresa First National Security en Mexico SA de CV, afectando a mil 200 usuarios. Las cajas de seguridad fueron abiertas sin permiso de los usuarios y el contenido fue embalado y será transportado hacia las instalaciones centrales de la Ciudad de México.Los usuarios tendrán que viajar hasta la ciudad de México para recuperar el contenido. En el momento de la explicación por parte de la Seido, arriba el abogado que representa a la empresa, Lic. Jorge Abraham Magaña, quien expresó que están cometiendo un acto anticonstitucional y que nunca les presentaron una orden para llevar a cabo la acción.