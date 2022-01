Va ayuntamiento por demasías en viviendas de Chetumal.

La Comisión de Obras y Servicios Públicos del Cabildo de Othón P. Blanco promueve una iniciativa con la que pretenden iniciar la recuperación de espacios públicos que han sido ocupados por particulares para la construcción de cocheras y lugares de recreo.

El regidor Héctor Pérez Rivero confirmó que ya fue presentada la iniciativa para la recuperación de espacios públicos que han sido ocupados por particulares, limitando el uso y disfrute para el cual fueron creados.

Reconoció que fue a través de denuncias ciudadanas como detectaron a personas que se han adueñado de superficies municipales y que son utilizadas para agrandar sus propiedades o para convertirlas en estacionamientos privados.

Realizaremos un procedimiento para recuperar estos espacios y mediante la iniciativa que presentamos, si se aprueba, ya nadie podrá adueñarse de ellos porque, además, no se puede y es un problema no de ahora sino de muchos años atrás, donde como nadie les decía nada pues se los apropiaban, pero no es correcto.