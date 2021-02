Va Morena por candidaturas de unidad, antes de encuestas: Oscar Cantón

La nominación de candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a las presidencias municipales en Quintana Roo se hará por designación, tras la valoración que integrantes del Comité Estatal hagan desde una mesa de análisis de los aspirantes, confirmó el delegado de la Tercera Circunscripción, Oscar Cantón Zetina.

En medio de una atropellada y desorganizada conferencia de prensa, el político dio a conocer que, sólo en caso de no haber consenso se haría una encuesta en los municipios donde no se logren acuerdos…”tenemos del dos al siete de maro para registrar a los candidatos en el proceso local”, dijo.

Vamos a intentar llegar a un acuerdo, y si no iremos a la encuesta. Así de sencillo; no hay preferencias, no hay dedos -favoritos-.

Antes había anunciado ya, que los principales actores y figuras políticas de Morena en Quintana Roo habían firmado un nuevo acuerdo de unidad política -semanas atrás se firmó otro que provocó desbandada en Morena-, con al intención de fortalecer el proyecto de la 4T -cuarta transformación-.

Así mismo dijo, que el documento de unidad había sido firmado ya por Anahí González líder estatal de Morena, Misael Martínez, Xavier Alegre, Marybel Villegas, Edgar Gazca, Mara Lezama, Alberto Batún, Fernando Trejo, Laura Beristáin, Erika Castillo, Paula Pech, Linda Cobos, Jorge Parra, Ricardo Velazco, Otoniel Segovia, Mildred Ávila, José Luis Pech, Liliana Castro, Euterpe Gutiérrez y el propio Oscar Cantón privilegiando a Quintana Roo antes que intereses personales.

El delegado morenista señaló que lo principal, es tratar de lograr candidaturas de unidad en todos los municipios, pero sobre todo en Benito Juárez, sin tener que llegar a las encuestas, de no ser así se harán los sondeos y ganará quien tenga el mejor posicionamiento entre la población.

Cantón Zetina evitó pronunciarse por algún u otro candidato en Quintana Roo, sostuvo que lo más importante… “es intentar llegar a un acuerdo, y si no iremos a la encuesta. Así de sencillo; no hay preferencias, no hay dedos”, subrayó ante la pregunta de posibles favoritismos en las designaciones.

Reconoció y agradeció a los ciudadanos las preferencias hacia Morena en el proceso electoral del 2021, donde 77 mil 454 ciudadanos buscan una candidatura, de éstos mil 378 son de Quintana Roo registrados para los diversos cargos locales y federales que se pondrán en juego el seis de junio.

En la conferencia Oscar Cantón deslizó la versión de que hay indicios de que el gobernador Carlos Joaquín González intenta incidir en la elección. “Hay inicios de que se quiere violentar la voluntad popular -dijo-, hacemos un enérgico llamado al gobernador de Quintana Roo para que sujete sus actos a lo que la ley le indique”, acotó.