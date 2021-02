Va Jorge Portilla por alcaldía de Tulum

Jorge Portilla Manica se registró formalmente para pelear la presidencia municipal de Tulum.

El exsecretario estatal de Infraestructura con Carlos Joaquín González decidió dar el salto y apostar por la alcaldía, con una clara apuesta a luchar por el bien ciudadano.

“Queridos amigos me es muy grato comunicarles que de acuerdo a la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional MORENA me he inscrito como aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento de TULUM”, afirmó el ahora aspirante a alcalde.

Portilla Manica presentó su registro formal ante la dirigencia del partido oficial en Tulum, donde reiteró que de ganar la alcaldía se mantendrá bajo la premisa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acatar el mandato de pueblo, escuchándolo y atendiendo sus necesidades.

“Por ello en las nuevas condiciones generadas por la pandemia, si logramos la nominación, buscaremos formas seguras de comunicación que nos permitan conocer los problemas a fondo que viven día con día la gente del municipio”, expresó.

Al señalar que disputará la contienda interna del partido en igualdad de circunstancias, aseveró que será institucional con su partido independientemente de la decisión que se tome.

“Seré respetuoso de la decisión que tome mi partido, porque sólo en un ambiente de unidad y de respeto entre los militantes, fundadores y dirigentes podremos transformar las condiciones de vida de los ciudadanos y erradicar la corrupción endémica que hemos padecido en nuestra corta historia de autonomía municipal”, aseveró.

Trayectoria

Portilla Manica fue secretario de Infraestructura y Transporte con el gobernador Carlos Joaquín González; además ya había sido candidato a la alcaldía por la alianza PAN-PR.

En 2018 apoyó la campaña de Víctor Mas Tah, con quien se convirtió en director de Ordenamiento Territorial.

Finalmente dejó el cargo en lo que se interpretó como un movimiento estratégico de cara a la sucesión en la alcaldía, que se confirmo con su registro como aspirante a la alcaldía, ahora por Morena.

“Soy persona de trabajo y comprometida con mi comunidad, no busco el poder por el poder, busco servir a todos los ciudadanos”, afirmó el funcionario.