Va Gobierno de Quintana Roo contra los que aprobaron a Aguakan

-¿Hubo corrupción? ¿A quién benefició? ¿Por qué quienes dieron esa autorización hoy quieren que se acabe?, cuestionó el gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo dijo en entrevista, que en coordinación con instancias federales, su administración investiga el origen y las causas de la concesión irregular a la empresa Aguakan que opera en los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Benito Juárez y Solidaridad.

"Debemos verificar el momento de otorgar la concesión, si hubo actos de corrupción, verificar las causas y el origen de lo que hoy se considera un problema. Investiguemos quién aprobó y si hay acciones de corrupción alrededor de quienes la otorgaron y avalaron su servicio con la ampliación de la concesión a Solidaridad".

Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, uno de los socios de la empresa Aguakan.

Cuestionado sobre las declaraciones de la senadora Marybel Villegas en el sentido de que su gobierno no ha hecho nada por revocar la concesión a la empresa Aguakan, el mandatario se refirió a la pertinencia de analizar quién otorgó esa concesión y descubrir por qué quienes dieron esa concesión hoy quieren que se acabe.

Las denuncias penales –dijo- deben hacerse a los que otorgaron la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Anunció que para fortalecer la investigación, solicitará a la Auditoría Superior y a la Contraloría revisar posibles actos de corrupción a través del otorgamiento de notarías o pagos a cambio de beneficios o favores.

Independientemente de esto, recordó que su administración continúa con los procesos jurídicos iniciados en 2016 con la revisión de la concesión o su revocación por la falta de cumplimiento a los requerimientos de la ciudadanía.

Legisladores que la aprobaron

En la XIV Legislatura que encabezó el ahora diputado electo, José Luis “Chanito” Toledo fue cuando se aprobó dicha concesión y en donde además la apoyaron: Pedro José Flota Alcocer, Maritza Aracely Medina Díaz, Berenice Penélope Polanco Córdova, José Luis Carrillo Soberanis, Filiberto Martínez Méndez, José Ángel Chacón Arcos, Marcia Alicia Fernández Piña; Jesús de los Ángeles Pool Moo, Juan Manuel Herrera, Freyra Marybel Villegas Canché, Susana Hurtado Vallejo, Cora Amalia Castilla Madrid, Arlet Molgora Glober, Martín de la Cruz Gómez, Mario Machuca Sánchez, Luis Fernando Roldán Carrillo y Emilio Jiménez Ancona.

Documento que revela los nombres de diputados que aprobaron la ampliación de Aguakan.

Cabe destacar que desde hace más de dos años, Marybel Villegas Canché, actual senadora de Morena por Quintana Roo se ha pronunciado a favor de la revocación inmediata de la concesión a la empresa Aguakan.

Para los legisladores estatales del Partido Acción Nacional, Fernando Zelaya, Eduardo Martínez Arcila y la senadora Mayuli Martínez Simón, quien también es diputada local con licencia, la senadora de Morena, Marybel Villegas “ha caído en ciertas contradicciones”, ella como diputada local aprobó en su momento la concesión.

¿Quiénes fueron beneficiados?

La ahora senadora y diputada local del Borgismo, junto con los demás legisladores del PRI, votó a favor de ampliar hasta el año 2053 la concesión de Aguakan en Cancún e Isla Mujeres, así como entregarle también a la empresa el municipio de Solidaridad. De ahí que las pesquisas necesariamente irán dirigidas hacia este grupo de legisladores del PRI, de acuerdo a autoridades ministeriales.

Contrato que otorgó el gobierno de Roberto Borge para la prestación de servicios en tres municipios de Quintana Roo.

Po su parte el también legislador blanquiazul Jesús Cetina sobre el particular opinó: “a la Senadora, se le olvida que fue junto a otros diputados, y así obra en documentos públicos del Congreso, quienes aceptaron, aún con todos los vicios, mantener a esta empresa, y en lo oscurito firmaron esta ampliación de contrato”.

La propuesta de revocar la concesión dijo es de alguien “oportunista” y “cínica”, pues la misma legisladora votó hace más de cuatro años para que se ampliara el servicio con la empresa hasta 2053.

Recordó que en diciembre de 2014, Villegas y otros 16 diputados locales en Quintana Roo aprobaron la prórroga y ampliación de la concesión para Aguakan en el municipio de Solidaridad.

Desde 1993, la empresa tiene a su cargo la distribución de agua en los municipios de Benito Juárez que al dividirse en 2015, también agregó a Puerto Morelos, además de Isla Mujeres.

Más de mil millones “desaparecidos”

Villegas junto con los demás legisladores Borgistas aprobaron el pago de 1,055 millones de pesos por parte de la empresa al Gobierno, dinero que desapareció sin que los diputados Borgistas pidieran alguna explicación.

Cabe resaltar que desde hace más de un año el Gobierno estatal trabaja en una auditoria a la empresa Aguakan, mediante la cual ya ha detectado un adeudo de parte de la empresa al estado por más de 800 millones de pesos, lo que ha llevado a la intervención de las cajas y las oficinas de la misma.

Hasta la fecha también están en proceso de revisión fiscal los años 2017, 2018 y lo que va de 2019, por lo cual se espera que el monto crezca considerablemente que de acuerdo a cálculos podría ser superior a los 4 mil millones de pesos.

Gobernador actúa

Como se sabe fue en diciembre de 2014, cuando estos legisladores del PRI en el Congreso de Quintana Roo, entre ellos Marybel Villegas votaron a favor de que a la empresa Aguakan se le ampliara la concesión en el estado hasta el 2053, ahora, además de también sumar a Solidaridad, pero ahora Villegas Canché como senadora por Morena, exige que se le revoque el permiso a la compañía.

Cabe resaltar que el gobernador Carlos Joaquín desde su llegada al cargo a finales del 2016, levantó diversas denuncias contra el ex gobernador Roberto Borge y sus funcionarios allegados, al grado que varios de ellos, lo mismo que el ex mandatario Borge, se encuentran actualmente en prisión.

“Chanito”, también manchado

Roxana Lili Campos Miranda, diputada local electa por el Distrito X en Solidaridad, recordó que en 2013, cuando se le otorgó la concesión a Aguakan para este municipio, quien era el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado es el ahora diputado plurinominal electo José Luis Toledo Medina, entonces priista y quien fue su adversario en la contienda, por Movimiento Ciudadano.

Esta concesión fue avalada por “Chanito” Toledo y los demás diputados sin objeción y análisis, pues apenas dispusieron de dos días, del 9 al 11 de diciembre de 2013, plazo imposible para que estudiaran a fondo la iniciativa y contrato, explicó.

Ex alcaldes cómplices

Cabe resaltar que quienes también suscribieron la aprobación de la ampliación fueron los ex presidentes municipales Agapito Magaña en Isla Mujeres y Mauricio Góngora en Solidaridad, además de la ex titular de CAPA, Paula González, entre otros ex funcionarios.

NEGOCIAZO DE AGUAKAN



LAS GANANCIAS

El último informe presentado por Aguakan a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), revela que la empresa obtuvo ingresos en 2017 por más de 2 mil 335 millones de pesos.

SERVICIOS

Aguakan tiene la concesión para prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento en Benito Juárez, Islas Mujeres y Solidaridad.

SOCIOS

La empresa tiene como socios principales o directivos a Jorge Eduardo Ballesteros Franco, Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, Diego Ramos González de Castilla, Enrique Rojas Blasquez y Diego Xavier Avilés.

EL CONTRATO DE CONCESIÓN

Según la modificación al contrato de concesión, firmado el 18 de diciembre de 2014 por el ex mandatario Roberto Borge Ángulo y Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, entre otros, Aguakan está obligada a pagar a los municipios de Islas Mujeres y Benito Juárez el 10% de los ingresos anuales o 78 millones 843 mil 509 pesos; a Solidaridad el 10 por ciento de los ingresos anuales o 120 millones de pesos.

ARITMÉTICA

Si la empresa obtuvo ganancias por 2 mil 335 millones de pesos, por pagos de concesión, Aguakan habría pagado 467 millones de pesos a los tres ayuntamientos involucrado. Los gastos administrativos reportados en su informe asciende a los 471 millones 528 mil pesos, es un negocio que presuntamente le reditúa 1,388 MDP en utilidad a Aguakan que salen del bolsillo de los quintanarroenses y que la empresa coloca en la bolsa de valores para multiplicar ganancias.