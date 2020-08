VIDEO: Zona Hotelera de Cancún, un lugar donde el Covid ya no importa

Al parecer las miles de muertes registradas en México por el Covid-19 y los constantes llamados para aplicar medidas sanitarias básicas en la vida diaria, siguen sin tener eco en muchas personas, principalmente entre quienes en esta pandemia decidieron vacacionar. Para muestra tenemos la Zona Hotelera de Cancún, un lugar donde el coronavirus ya no importa.

Y es que por medio de un video difundido en redes sociales en dicho punto de Cancún, específicamente donde ese encuentran los antros, así como lo bares se puede observar cómo los visitantes nacionales e internacionales acuden a ellos pero sin cubrebocas, además de olvidar por completo la sana distancia cuando están en el interior, dos de las medidas básicas para evitar la propagación del Covid.

En Zona Hotelera de Cancún olvidan al Covid-19

Esta grabación tomada por un turista con una duración de 29 segundos muestra cómo es actualmente la vida nocturna, en la también conocida como Zona de Antros en Cancún, donde después de varios meses reabrieron las puertas varios establecimientos, sin embargo, la aglomeración de los visitantes llama mucho la atención, sobre todo al estar todavía en semáforo naranja.

Mientras avanza este video se aprecia como nadie de los que aparecen en las imágenes aplica la sana distancia y dentro de los bares se olvidan por completo de cualquier otra medida sanitaria como el uso de cubrebocas, el cual en lugares cerrados está comprobado que puede disminuir las posibilidades de un contagio del coronavirus.

Noticias Cancún

Esta no es la primera ocasión que esta Zona Hotelera de Cancún es exhibida en redes sociales por no aplicar las normas sanitarias y muchos habitantes califican como preocupante como a los turistas no se les exige cuidarse.

Te puede interesar: VIDEO: Mexicanos sobrevivieron a la explosión en Beirut Líbano (Exclusiva)

Durante los próximos días es muy probable que Cancún pase al color amarillo en el semáforo epidemiológico estatal, pero ante este tipo de situaciones muchos se preguntan, ¿Esta listo Cancún para llegar al color amarillo?

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Con infirmación de La Verdad Noticias