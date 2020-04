VIDEO: ¡Ya no hay pretextos! Instalan LAVAMANOS equipados en vía pública de Cancún por coronavirus

¡Ya no hay pretextos! Instalan LAVAMANOS equipados en vía pública de Cancún por coronavirus (Video)

Muchas personas que deciden o deben por sus trabajos salir de casa de manera están expuestas a contagiarse de coronavirus principalmente al no lavar sus manos después tocar diferentes superficies y objetos, motivo por el cual para tratar de contrarrestar esta situación autoridades del ayuntamiento de Benito Juárez colocaron en diferentes puntos de Cancún lavamanos equipados con jabón líquido y papel para cercarse, es decir, ya no existe pretexto para no realizar esta acción.

En un video de 35 segundos se puede apreciar uno de estos lavamanos colocado en la esquina de Avenida Tulum con calle Pino, conformado por un tinaco con llave para dejar salir el agua, una tarja central, envase con jabón líquido y un despachador de toallas.

Colocan lavamanos en calles de Cancún

Cabe destacar que en el tinaco están pegadas las instrucciones de cómo hacer adecuadamente un lavado de manos para evitar contagiarse de coronavirus cuando estas en las calles de Cancún.

Para el señor Luis Maldonado de 69 años, esta iniciativa fue acertada al tomar en cuenta a todos los ciudadanos que por cuestiones económicas deben estar en la calles trabajando y no tienen un baño cerca para lavarse las manos constantemente como lo indican las medidas difundidas por la Secretaría de Salud.

“Me parece muy atinada esta idea del ayuntamiento porque en mi caso por ejemplo tengo que salir a la calle todos los días para trabajar y no tengo un baño cerca para poder lavarme las manos como debiera hacerlo, por eso este plan es bueno para todos y sobre todo porque también podemos ver la manera correcta de lavarse las manos en las instrucciones de ahí”, comentó.

Hasta el jueves en Quintana Roo se tenían registrados 55 casos positivos de coronavirus, de los cuales la mayoría se ubican en Benito Juárez, de ahí la necesidad de tomar muy en cuenta las medidas de prevención como el lavado de manos, pero la más importante e infalible es o salir de casa.