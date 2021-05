Tremenda sorpresa se llevaron varios turistas cuando al estar caminando por una playa de Cancún durante la noche, para relajarse, así como para disfrutar el hermoso paisaje, se encontraron con tremendo tiburón, el cual estaba había salido del mar aprovechando la oscuridad nocturna, llegando hasta en medio del arenal, situación que estos asombrados visitantes no pudieron evitar inmortalizar utilizando sus celulares.

El video captado por los viajeros tiene una duración de seis segundos, tiempo suficiente para observar al tiburón recostado sobre la arena, como si estuviera tomando una siesta, pero al intentar acercarse al escuela para hacerle una mejor toma , estos viajeros se dieron cuenta que estaba muy alerta e inquieto, esto a pesar de estar lejos del agua.

VIDEO: Tiburón sale del mar en la noche y descansa sobre la arena en Cancún

Mientras avanza esta grabación difundida en redes sociales por el usuario Antonio Gómez, se aprecia el brillo en los ojos del depredador al ser alumbrados por la lámpara de un celular, dejando ver su brillosa piel y afilados dientes, mismos que estaba dispuesto a utilizar en caso de sentirse amenazado por los curiosos, pero también asombrados humanos.

Noticias Cancún

En La Verdad Noticias te hemos mostrado varios videos de escualos, algunos de ellos son captados desde las playas por asombrados turistas que ven todo desde lejos, pero otros han mostrado momentos de incertidumbre y miedo al tener tan cerca al tiburón.

Tiburón disfruta la playa de Cancún

Para muchos el encontrarse con un tiburón ya no es motivo de asombro, pero toparse con uno de estos hermosos escualos justo en medio de la playa, no es una panorama que muchos esperan y en el caso de estos turistas, sin duda alguna no olvidarán su visita a Cancún.

Situaciones de este tipo se han vuelto una atracción para muchos viajeros internacionales, quienes cuando visitan Cancún esperan poder ver mientras están en la playa a un tiburón para poder captarlo en video.