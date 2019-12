VIDEO: Tiburón les pone los pelos de punta a unos turistas en Isla Mujeres al perseguir su bote

Tremendo susto se llevó un grupo de turistas en Isla Mujeres cuando al estar realizando un recorrido a bordo de un bote se dieron cuenta de que un tiburón toro los estaba siguiendo muy de cerca, lo cual les puso los pelos de punta al ver al enorme y sobre todo imponente amigo acuático.

En el video se puede apreciar como al uno de los viajeros camina hacia la parte trasera del bote y asombrado por observar al tiburón les dice a sus amigos lo que está ocurriendo, quedando todos ellos asombrados.

Los asombrados, pero también asustados tripulantes del bote no pueden evitar sentir preocupación al creer que el gran tiburón puede en algún momento dañar la embarcación donde viajaban, sin embargo, después de algunos segundos se tranquilizan y únicamente disfrutan, además de grabar en video el momento.

“No inventes ya viste el tamaño de ese tiburón, no lo puedo creer, miren vengan a verlo, esta enorme ese cabr…, no manches, que emocion la verdad, nunca pensé que podría ver algo así, grábalo wey, grábale porque de seguro no nos van a creer esto, jajajajaj”, refiere uno de los turistas.

Los tiburones toro, cuya mordida es considerada la más potente de cualquier especie de tiburón, suelen habitar en aguas marinas aunque también tienen una inusual capacidad de adaptar su organismo a las aguas dulces.

Isla Mujeres es un lugar ideal para vivir este tipo de experiencias, motivo por el cual los turistas en Quintana Roo viajan constantemente al lugar, principalmente para vivir una experiencia relacionada a nadar con tiburones, pero al encontrárselos de esta manera su instinto aventurero cambia y se convierte en miedo.

Este tipo de video se ha convertido en algo común en las redes sociales, ya que muchos visitantes en Isla Mujeres han tenido la suerte de presenciar situaciones similares y deciden inmortalizarlas en videos.

