VIDEO: Tiburón fantasma aparece en el mar de Cancún

Dicen que el mar esconde misterios e historias que podrían ponerte los “pelos de punta” o la “piel de gallina”, y al parecer un grupo de turistas extranjeros vivió un hecho sobrenatural, el cual lograron captar en video gracias a sus celulares, difundiendo poco después la grabación donde aseguran vieron un tiburón fantasma mientras realizaban un recorrido en lancha.

En la filmación de 12 segundos publicada en Twitter por el usuario Antonio Gómez, se pude observar desde el inicio las olas del mar, hasta ese momento todo parece normal, pero de pronto se puede ver cómo aparece un escualo, mismo que desaparece rápidamente con el movimiento del agua, dejando a todos en el bote con la boca abierta.

Durante el video se puede escuchar cómo los visitantes extranjeros no pueden dejar de manifestar su asombro y al no saber lo que realmente está ocurriendo siguen grabando el agua esperando ver de nueva cuenta al depredador, pero no tienen mucha suerte, motivo por el cual deciden seguir su camino.

“Mira es increíble, pudiste ver al tiburón, yo lo vi por ahí pero desapareció, qué impresionante, estoy seguro que lo vi, pero ahora no sé dónde está, se movió muy rápido, que impresionante”, refiere uno de los turistas.

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar, y mientras algunos aseguran que no se ve nada en el mar, otros aseguran ser testigos de otras apariciones similares cuando han realizado recorridos en lancha.

Cabe destacar que la presencia de tiburones en los arenales de Cancún se ha convertido en algo frecuente desde el año pasado, cuando todos los bañistas fueron puestos en cuarentena debido al COVID-19 dejando solas las playas para estos amigos de afilados dientes, quienes ahora se resisten a retirarse.

Muchas personas inclusive se arriesgan para lograr capturar el momento cuando observan al escualo cerca de ellos, sin embargo, lo que se aconseja en este tipo de casos es salir rápidamente del mar.

