VIDEO: Teme por su vida, crítico de la presidente municipal Laura Beristain.

Alfonso Arredondo, presidente de Activismo Playense AC, y uno de los más férreos críticos de los abusos, corrupción y arbitrariedades de la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, denunció públicamente a la alcaldesa y sus cómplices y los responsabilizó mediante video de lo que pudiera pasarle a él o a su familia.

Un día antes, en la sesión de cabildo, Alfonso Arredondo, presidente de Activismo Playense AC, solicitó ante los regidores el uso de “la silla ciudadana” un recurso que otorga a la población la oportunidad de expresarse ante el Cabildo de Solidaridad y tras mostrar unos cartelones con la palabra corrupción cuestionó a Laura Beristain por sus omisiones y la corrupción que priva en su administración.

Este es el momento que incomodó a Laura Beristain.

“Exhibí al municipio de algunas omisiones e irresponsabilidades administrativas en las que están incurriendo y el día de hoy al mediodía me envían una portada de una publicación en una página de Facebook en la cual me señalan que incurrí en un hecho delictivo, en lo cual manifiesto que no es así”, señaló.

Tras descartar cualquier acto de violencia y mostrar que mantiene una buena relación con su expareja, exhibió una serie de mensajes donde la joven se dice sorprendida ante las acusaciones en contra de Alfonso Arredondo, mientras tanto el director de la AC Activismo Playense lamentó que estas acciones afecten a personas inocentes como la familia de su expareja.

Él o los responsables usando ilegalmente un diseño de portada con elementos de un diario de circulación estatal incluyeron también una acusación contra la regidora Fabiola Ballesteros, quien se ha destacado por ser una férrea crítica contra las arbitrariedades de la alcaldesa por lo que el activista responsabilizó en video a Laura Beristain, al titular de Registro Civil, al de de Desarrollo Urbano, y al director de Desarrollo Urbano y Cambio Climático de lo que pudiera ocurrirle a él o a su familia.

Entre los nombres del o los posibles operadores políticos dedicados a desprestigiar a los críticos de Laura Beristain reconoció a un sujeto identificado como Erich Werner señalado en su momento por el diario Quintana Roo Hoy como el encargado de atacar mediante las redes sociales a los adversarios políticos de la familia Beristain Navarrete.

Finalmente Alfonso Arredondo dejó en claro que estos intentos por acallarlo no funcionarán y que seguirá en su lucha contra los abusos, corrupción y arbitrariedades de la presidente municipal y su camarilla.