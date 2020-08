VIDEO: Te presentamos "La Malagua" el himno de la barra del Cancún FC.

La Malagua (Cancún FC Barra Oficial) a través de su cuenta de Twitter @LaMalaguaBarra presentó un video en donde los cancunistas de hueso colorado podrán encontrar lo que se convertirá en el himno oficial del Cancún FC; una composición que mezcla sonido de batucada y de salsa con la famosa letra de "La vida es un carnaval".

La publicación de los de Cancún en Twitter dice: "#YoPorCancúnFC haríamos nuestro primer cántico para apoyar al club, y crearíamos un video juntando a la banda malagua para demostrar el amor que sentimos por nuestro club. Por tí haríamos una comunidad para unirnos y alentarte siempre, sin importar, edad, género o credo".

Cancún es un carnaval #YoporCancúnFC

La melodía que inmortalizara la cubana Celia Cruz fue arreglada y ahora tiene los estrivillos: "Todo aquel que piense que la banda va a callar, tiene que saber que no es así que malagua es una locura; y hay que vivirlar. Todo aquel que piense que la banda va a callar, tiene que saber que no es así que malagua es una locura; y hay que vivirlar.

#YoPorCancúnFC haríamos nuestro primer cántico para apoyar al club, y crearíamos un video juntando a la banda malagua para demostrar el amor que sentimos por nuestro club.

Por tí haríamos una comunidad para unirnos y alentarte siempre, sin importar, edad, género o credo.

(SIC) Hay, hay que brincar, que esta barra te va a alentar; y queremos vivir brincando. Oh, oh, oh, hay; hay que alentar, a Cancún hay que alenatr y queremos salir campeones; oh, oh, ah...".

Hasta el momento el video cuenta con más de mil visitas y siguen creciendo por lo que los organizadores esperan hacer del Cancún FC el equipo de los cancunenses e inyectar aún más ánimos entre los jugadores para subirlo a la lista de campones mexicanos.

Apenas este día, se dio a conocer que Cancún FC salió bien librado en su tercer partido de pretemporada midiendo fuerzas ante Venados de Mérida, al imponerse por la mínima diferencia en el duelo que se jugó en el Estadio Carlos Iturralde Rivero de Mérida.

El único gol del partido lo marcó Armando Zamorano al minuto 58, luego de una gran jugada de José Guadalupe Hernández por la banda izquierda, que culminó con un remate de pierna derecha para mandar el balón hasta el fondo de las redes.

