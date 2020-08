VIDEO: Taxistas de Cancún lo hacen de nuevo…destrozan otro Uber

De nueva cuenta los taxistas de Cancún han dado de qué hablar respecto a su comportamiento, pues en redes sociales ha comenzado a circular un video donde se observa que un grupo de choferes destrozó una unidad de la plataforma Uber en la Zona Hotelera, con quien mantienen un conflicto permanente por el pasaje.

Con esta, son varias las ocasiones en las que se ha evidenciado las formas en las que los miembros del sindicato de taxistas han reaccionado ante la operación de Uber en Cancún, por lo que es cada vez mayor la incertidumbre tanto de los trabajadores como de los usuarios.

Taxistas destrozan Uber en Cancún

En las imágenes se observa el auto afectado con los cristales rotos, el parabrisas estrellado y abolladuras en distintas partes, pues a simple vista se nota que los golpes propinados fueron intencionales.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día en la Zona Hotelera, de Cancún donde los conductores de Uber suelen tener mayor actividad a pesar de no contar con los permisos necesarios para ello.

Con este incidente los taxistas de Cancún mostraron que no les temen a las autoridades y por el contrario, seguirán tomando acciones por propia mano aunque esto también infrinja la ley.

Entre los comentarios se lee a usuarios indignados con la situación: "Esto no tiene que ver con permiso esto es delincuencia organizada. Y deben estar en la cárcel cómo es posible que las autoridades no hagan nada?!! Ni los tienen que buscar en todas las denuncias está los números económico de los delincuentes"; "No quieren competencia pero los taxistas brillan por su pésimo servicio aparte de que la mayoría son ratas pero algún día les va a tocar como en la contingencia andaban llorando"; "Pobres lucer en Uber serían dueños y no mantendrían al sindicatos que son vividores dice el sindicato que Uber es pirata...también ustedes los son por invadir rutas de camiones de turicun y autocar ....o quien les dio el permiso o acaso ustedes iniciaron las rutas? Pero agarre los solos en su casa un por uno y verán como le bajan".

