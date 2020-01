VIDEO: Taxistas Cancún enchilados le dieron tremenda golpiza a un ratero por pasado de lanza

Taxistas de Cancún le dejaron sentir toda su furia a un ratero con una lluvia de guamazos, luego de sorprenderlo asaltando a uno de sus compañeros cuando viajan a bordo de una unidad, motivo por el cual decidieron auxiliarlo entre varios trabajadores del volante, logrando bajarlo del vehículo, para después darle una lección, además de mostrar su rostro en las redes sociales a través de un video, lo cual seguramente hará que esta lacra piensa más de mil veces antes cometer otro ilícito.

En esta grabación de cuatro minutos con 32 segundos, se puede ver desde el inició al delincuente vistiendo una playera color rosa y un pantalón de mezclilla, tirado en el suelo, rodeado de varios taxistas, los cuales le están dando sus buenos guamazos, así como patadas, mientras el ratero llorando pide piedad.

Tremenda golpiza le dieron los taxistas de Cancún a un ladrón, quien además fue exhibido en video

Mientras le siguen acomodando algunos patines en la cara, varios trabajadores del volante le reprochan su comportamiento al delincuente y le recuerdan como minutos antes estaba de valiente asaltando a un taxista de manera agresiva, intentando robarle sus pertenencias, además de darle varios golpes durante el atraco.

“A verdad pu·%& muy pin·%·” chin·%·$ hace rato verdad, hace rato muy ver·|@# y yo te estaba pidiendo que ya me dejaras de pegar y no me hiciste caso, me seguiste pegando, hasta de un guamazo me tiraste hijo de tu p@#|@ madre, ahora quiero ver que sigas así de ver@##€, muy machito cabr€#€, ándale ahora si pórtate como en el taxi”, le dice el chofer afectado por el ratero.

De poco le sirvió estar de chillón al ratero, ya que los compañeros del taxista lo incitaban a seguirle dando su merecido antes de que llegarán los policías y se l llevarán a la cárcel.

Han sido varios los casos exhibidos en videos donde los ciudadanos deciden golpear a los rateros en Cancún.



