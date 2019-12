VIDEO: Taxista gandalla de Cancún se pone agresivo y baja al pasajero a medio camino

Para ningún habitante de Cancún es una sorpresa cuando circulan en redes sociales denuncias o notas donde exhiben el mal comportamiento de los taxistas, pero en esta ocasión un pasajero tuvo el valor de grabar un video cuando viajaba a bordo del taxi, de lo cual se percató perfectamente el chofer, y aun así no modificó su comportamiento grosero, tan es así que termino bajando al ciudadano.

En las imágenes de esta grabación se puede escuchar como el trabajador del volante va reclamándole al pasajero por hacerlo tomar un camino diferente para llevarlo a su destino, además de haberle cobrado 35 pesos, es decir, el chofer se arrepintió mientras daba el servicio de la cuota cobrada por el mismo al inicio.

Te puede interesar: VIDEO: Jaguar en Tulum le saca tremendo susto a turistas cuando decidió acercarse a ellos

Durante dos minutos con 45 segundos se puede observar el comportamiento tan desagradable y prepotente que tiene el taxista con su pasajero, así mismo en todo momento de manera grosera, este ruletero le deja en claro al ciudadano en varias ocasiones que puede actuar como quiera cuando está manejando su unidad.

“Yo siempre hago lo que yo quiero, por yo soy el operador, yo soy en que lo lleva, y yo siempre se por donde es más cerca, llevo manejando 15 años y le digo, y se lo he demostrado a la gente que luego me dice llévame por aquí y yo le digo que no, que los voy a llevar por donde yo quiero y que chequen cuanto tiempo nos hacemos”, dice en el video el molesto trabajador el volante a su pasajero.

Molestó por el comportamiento altanero del conductor, el usuario le trata de hacer ver su error señalando: “Entonces según tú me dice, que te vas por donde tú quieras, ¿ese es el servicio que das a los ciudadanos?”, a lo que el conductor únicamente responde moviendo la cabeza, para después orillarse y bajar al pasajero.

Únete a nosotros en Instagram