VIDEO: Taxista de Cancún lacra intenta hacer de las suyas cobrando de más a un turista y es quemado en redes por el pasajero

No cabe duda que a los taxistas de Cancún les encanta ser quemados en las redes sociales por la manera de dar su servicio, mal carácter o al ser muchas veces gandallas, y ahora gracias al video de un usuario podemos agregar en la lista por lacras, esto al intentar en muchas ocasiones cobrar de más en los viajes, principalmente cuando quienes los abordan son turistas.

En este video de un minuto con 58 segundos, se puede ver desde el inició una acalorada discusión entre un usuario, todavía a bordo de la unidad y el taxistas, este último le comenta que por su viaje le cobraría 75 pesos más 15 pesos de una caseta de cobro (total 90 pesos), pero para el chofer dichas cantidades sumaban 100 pesos.

Derivado de lo anterior el ciudadano le hizo ver al ruletero que su tarifario marcaba el precio del viajes en 70 pesos, más los 15 pesos de la caseta sumaban 85 pesos y no 100 pesos cómo le quería cobrar de manera abusiva el trabajador del volante, lo cual subió de tono la discusión.

Al darse cuenta que no conseguía cobrar sus 100 pesos por el servicio, el conductor del taxi comenzó a enojarse, indicándole varias veces al turista que le estaba cobrando lo justo y no le estaba robando.

“Te estoy cobrando 100 pesos, algo justo te digo, pero ya mira ahí está mi número de taxi, ahí está el número donde te puedes quejar, me pueden jalar para allá, tú me puedes reportar y me alegas allá, porque yo te estoy robando, ni haciendo nada, te estoy cobrando lo justo”, menciona el taxista en el video.

Al final de esta grabación el taxista se ve obligado a cobrarle lo marcado en su tarifario al usuario y después lo intenta intimidar grabando también con su celular calificandolo de ratero, lo cual provoca la risa del ciudadano.

