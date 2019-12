VIDEO: Taxista de Cancún es grabado echándose una chela mientras conduce

Un taxista de Cancún fue captado en video por un ciudadano cuando al estar conduciendo su unidad se estaba echando una chela, lo cual está prohibido y multado en el reglamento de tránsito, pero lo preocupante en este tipo de situación es que al estar laborando, el trabajador del volante pone en riesgo a los usuarios de este servicio.

En el video se puede apreciar como el chofer está bebiendo una cerveza en lata, mientras aguarda el momento de seguir avanzando, situación que pone de nueva cuenta a este gremio en el ojo del huracán por sus acciones altamente cuestionables.

Este transporte particular en Cancún siempre se convierte en un tema de debate, pues es uno de los servicios con mayores deficiencias exhibidas, de acuerdo a la percepción de los habitantes e incluso de quienes visitan este destino turístico.

Por medio de redes sociales, las denuncias a este gremio son demasiadas, ya que los usuarios no sólo relatan sus experiencias con choferes groseros o unidades en malas condiciones, sino que también comparten fotografías y videos que dan certeza de esta preocupante situación.

Ante el temor de verse sorprendido por el taxista mientras lo está grabando, el habitante de Cancún oculta en más de una ocasión su celular, sin embargo, consigue evidenciar en este video de 52 segundos el momento exacto donde se ve como el ruletero le da tremendo trago a su cerveza.

Los comentarios sobre este video no se hicieron esperar en las redes y la gran mayoría de cibernautas reaccionaron molestos al ver de nueva cuenta como se expone a un taxista haciendo algo indebido mientras trabaja.

“Siempre es lo mismo con estos cuates, cuando no tratan mal al usuario, se están peleando a trancazos o bebiendo sus cervezas como en este video, lo peor es que todos saben cómo son estas personas y aun así no le hacen nada o dejan que entre una opción para los ciudadanos, me cae que por eso estamos como estamos y lo peor es que también tratan de la fregada a los turistas en muchas ocasiones y después nos andan quemando” (sic).

