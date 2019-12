VIDEO: Taxista de Cancún da tremendo guamazo a un pasajero por grabarlo

¡Como cuchillito de palo!... el transporte público en Cancún sigue causando polémica, pues cuando no se trata de los operadores de las rutas, con los taxistas los que meten la pata dando un mal servicio o tratando mal a los pasajeros, como el caso de este video que ha sido viral en redes sociales.

En las imágenes, se puede apreciar cómo el conductor de un taxi sostiene una acalorada discusión con su copiloto y termina agrediéndolo no sólo de manera verbal, sino también físicamente, hecho que ha generado revuelo en redes sociales, pues los usuarios se dicen indignados por esta situación que se dio hace algún tiempo.

Te puede interesar: VIDEO: Taxista de Cancún lacra intenta hacer de las suyas cobrando de más a un turista y es quemado en redes por el pasajero

La pelea se debió a que al parecer, el taxista quería pretendía cobrar una tarifa excedida y el usuario argumentó que generalmente lo trasladaban al mismo destino por la cantidad de 30 o 35 pesos, lo que generó que el primero se comportara grosero.

Al resultar ofendido, el pasajero decidió grabar el momento, lo que desató aún más la furia del chofer, que terminó propinando algunos golpes y empujones al cliente, además de insultarlo y amenazarlo constantemente.

“A mí no ve vas a estar grabando hijo de la ch$”##$, a mí no me vas a estar haciendo esas jaladas, si otros pen”$!$”# te cobran entre 30 y 35 pesos está bien, pero a mí no me la aplicas”, le dice el enfurecido chofer el taxi al ciudadano mientras lo agrede físicamente.

No cabe duda que a los taxistas de Cancún les encanta ser quemados en las redes sociales por la manera de dar su servicio, mal carácter o al ser muchas veces gandallas, y ahora gracias al video de un usuario podemos agregar en la lista por agresivos, como quedó evidenciado en esta grabación.

Todos los días muchos ciudadanos reportan este tipo de abusos cuando viajan a bordo de un taxi de Cancún.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana