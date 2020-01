VIDEO: Taxista de Cancún amenaza a conocida actriz de Televisa por querer tomar un Uber

De nueva cuenta un taxista de Cancún fue evidenciado en las redes sociales por su mal comportamiento, en esta ocasión fue la conocida actriz de Televisa Gaby Ramírez la que decidió denunciar con un video cómo un chofer en el Aeropuerto Internacional de la ciudad, la amenazó por querer tomar un Uber y no utilizar las unidades del sitio.

En el video de 26 segundos tomado por la también conductora, se puede observar desde el inició al taxista, quien al darse cuenta que lo estaban grabando decide darse la vuelta con el fin de evitar mostrar el rostro, pero la afectada decide caminar hacia él para quemarlo como debe ser en las redes sociales.

Los taxistas de Cancún están de nuevo en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer el video de una famosa actriz de Televisa donde los acusa de amenazarla

Mientras se acerca al trabajador del volante, Gaby Ramírez comienza a platicar lo sucedido minutos antes: “Este taxista aquí del aeropuerto me está diciendo, me está sobornando que me va hacer daño si yo tomó un Uber, aquí en el aeropuerto”, refirió.

Al saber que su rostro estaba siendo grabado, el taxista de Cancún decidió echarle una luz con una lámpara intentando deslumbrar a la actriz, sin embargo, ella siguió grabando, mencionando: “Es el aeropuerto de Cancún y aunque me eches esa luz ya te tengo grabado, me esta sobornado, entonces lo voy a poner a las autoridades, es el, fíjense, me va hacer daño ¡eh!” comentó la asustada conductora de programas.

Cabe destacar que durante la mayor parte del video, el taxista de Cancún no dijo una sola palabra, pero al final de la grabación se escucha como califica de exagerada a la preocupada actriz de Televisa: “Eres bien exagerada”, dijo el chofer.

Tal parece que los taxistas de Cancún desafían a diario las malas críticas y lejos de mejorar su servicio y calidad, se esfuerzan por empeorarlo, y es que no es nada extraño que debido a distintas circunstancias.

