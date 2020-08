VIDEO; Sin piedad asaltaron a dos mujeres en Cancún de noche ¡cuidado! | VIDEO; Sin piedad asaltaron a dos mujeres en Cancún de noche ¡cuidado!

Dos sujetos presuntamente armados y que asaltaron sin piedad a dos mujeres en la ciudad de Cancún, fueron evidenciados a través de un video difundido en las redes sociales, hoy los vecinos y personas en general piden ayuda a la ciudadanía para localizarlos, detenerlos y llevarlos ante las autoridades.

De acuerdo al video, el hecho se registró a las 6:03 horas del sábado 15 de agosto, las dos mujeres se encontraban en una esquina esperando su transporte para ir a su trabajo, cuando dos sujetos abordo de una motocicletas interceptaron a las damas, de pronto uno de los ladrones bajó para asaltarlas.

En ese momento las dos víctimas salen corriendo, pero tal parece que les sirvió de nada, pues el delincuente los acorretio, logrando alcanzarlas, les quitó sus celulares, bolsas, así como todo el dinero en efectivo que traían, pero se presume que golpeó a una de las indefensas, pues se estaba agarrando la cabeza.

Es importante recalcar que la Policía Quintana Roo en Cancún, a través del C4 no recibió ninguna llamada al 911 denunciando sobre algún asalto, aunque el hecho es evidente, pues además del testimonio de las mujeres, hay evidencia clara en redes, es decir el video donde se muestra el momento exacto del atraco.

De igual modo hay que señalar se desconoce a dirección exacta de este hecho, así como la identidad de las afectadas y el monto de lo robado, aunque muchos en redes afirman que lo importante no es lo material, sino la vida, “afortunadamente las mujeres salieron ilesas y no como muchas que no logran escapar”, decía un comentario en Facebook.

Hasta el momento se desconoce si las víctimas acudieron a las autoridades a interponer la denuncia, lo cierto es que vecinos, amigos y aquellos que difundieron el video, piden a la ciudadanía en general a ubicarlos y dar información para capturarlos por las autoridades. Video Marcrix Noticias