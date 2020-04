VIDEO; "Si pago la luz, dejo de comer"; joven pide tolerancia a la CFE

Un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad, cuenta su experiencia al ser una víctima más de la Comisión Federal de Electricidad en Cancún, pues en un video contó cómo le rogó a los agentes de la CFE, que no le cortaran las luz, pues al perder su trabajo, ya no está recibiendo dinero, el hombre pide ayuda a las autoridades.

El afectado dice en el video, que así como él, existen muchas personas que están pasando por esa misma situación donde les cortan la luz, que a pesar de la contingencia, la empresa que presta este servicio no se apiada de la población necesitada, el hombre llorando y desesperado por no saber que hacer lo contó en las redes.

“Estoy conectado en el parque, en el Wifi que no es mía, porque según nos iba a apoyar en no cortarnos la luz, pero es falso, intenté hablar con los señores de la comisión y los señores jamás se prestaron para ponerme atención, me cortaron la luz, rogandoles, llorandoles que no lo hicieran y diciendoles que iba ver la manera de pagarlo”, dijo.

Señaló que el poco dinero que le sobra es para comer durante un mes aproximadamente, por lo que afirma que si le paga a la CFE, se quedaría sin alimentos; preocupado por ello, afirmó que como está la situación, él comenzaría a generar ingresos hasta el mes de junio del presente año, mientras se recupera Cancún.

“Me da mucho coraje, porque nunca me había humillado tanto con personas que no conozco y les valió madre la vida, les valió lo que les dije y simplemente, tal vez lo gozaron en cortarme la luz, de verdad que no se me hace justo, no se me hace de humanos que vean como está esta situación y simplemente les vale madre”, comentó.

El joven afirmó que, él nunca ha fallado con el pago de la luz, agua y de todos los servicios, pero está vez no lo puede pagar porque se quedó sin trabajo y no tiene otros ingresos, “señores, los apoyos que la CFE dice que hará en no cortar la luz, es falso, no les crean, de verdad ya no se que hacer”, concluyó el video.