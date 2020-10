VIDEO: Se viraliza presunta arbitrariedad policiaca en Cancún

Un video que circula a través de las redes sociales, señala una supuesta arbitrariedad por parte de elementos de seguridad, los sucesos se grabaron en Cancún, y el contexto aún es escaso como para poder determinar qué fue lo que sucedió previamente, esto para que los policías entraran al inmueble y se llevaran a dos personas.

Ha crecido a través de las redes sociales la indignación por este caso, pues mucha gente no está de acuerdo con los actos que se aprecian en el video, cabe mencionar que este video no está completo y no se sabe qué es lo que sucedió previamente, una de las probabilidades es que alguno de los integrantes de esa casa haya sido captado infraganti, por el cual se decidieron a capturarlo.

Familia es interrumpida en su casa

Sin embargo otra parte de la población está en desacuerdo pues se asegura que de esa forma no debía actuar la policía, la rapidez con que este material ha circulado, ha hecho que mucha gente lo viera y comenzará a comentar si estaban a favor o en contra, en estos tiempos con información tan accesible es necesario tener toda la información para poder opinar en un caso tan delicado.

Se viraliza momento policiaco en Cancún

Hasta este momento no se ha dado a conocer por parte de las autoridades el caso que se involucra en esta disputa, sin embargo se espera que en unos días se haga pública la información y si se ha abierto o no una carpeta de investigación por un posible delito, esto después de volverse de interes público el caso, tras filtrarse el video en las redes sociales.

Hace apenas dos días se dio a conocer a la ahora famosa #LadyMp a quien también subieron en las redes sociales sólo que por parte de las autoridades, el caso se volvió nacional al volverse tendencia en las redes sociales, en especial las que transitan Cancún.