VIDEO Reprueba arquitecto obras de Laura Beristain en Playa del Carmen.

Un video difundido por el activista Antonio Saldivar Arriaga muestra un mensaje del arquitecto Jorge Fernández Acosta, quien en su visita a Playa del Carmen habla sobre las impresiones que tiene del proyecto que se lleva a cabo en la Quinta Avenida y el parque fundadores, obras promovidas por Laura Beristain, pero rechazadas por la comunidad.

Jorge Fernández, maestro en arquitectura, catedrático e investigador en la Universidad de Guadalajara, y columnista explicó que en el caso del proyecto denominado "Proyecto de Remodelación de la Quinta Avenida, calles aledañas y el parque Fundadores" no hay coordinación con las instancias que tienen que ver con la infraestructura, no hay une estudio de imagen urbana, no hay un estudio urbanístico, ni conexión entre los tiempos y los presupuestos en Playa del Carmen.

Larga lista de carencias de obras de Laura Beristain

"Las cosas se están haciendo sobre la marcha, yo lo que recomiendo es que el Ayuntamiento detenga el proyecto y tenga a bien socializar el proyecto consultando a los usuarios, a los comerciantes, a los dueños de las grandes cadenas que están presentes para que entre todos se construya un proyecto integral que permita entender este hermoso paseo como un lugar emblemático", señaló.

Al respecto, el arquitecto explicó que en un proyecto es necesario revisar los temas de vegetación, calle, arbolado, iluminación, imagen urbana, servicios sanitarios, hacer un proyecto integral con concepto que ofrezca a los visitantes una imagen unica que llamó "instagramable".

Finalmente comparó que ciudades como Punta del Este, Quito o Lima Perú han implementado exitosamente proyectos similares, por lo que recomendó a la población, empresarios y a las autoridades pensar en ofrecer al mundo un sitio emblemático para que les den ganas de venir y disfrutar este sitio que es un paraíso.

