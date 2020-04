VIDEO; Reportan camión lleno de pasajeros en Cancún, aún en contingencia

A través de un video difundido en redes, muestra el momento exacto en que un chofer de transporte público, no le importó la salud de las personas, pues su unidad estaba llena de pasajeros, a pesar de la contingencia sanitaria por el coronavirus o COVID-19, el video fue grabado por un pasajero, quien expresó su inconformidad.

En el material claramente se ve como el chofer sigue subiendo a pasajeros a su unidad, además y según con los usuarios en Facebook, son dos autobuses que realizan este tipo de acción, el autobús 843, de la ruta que entra al fraccionamiento Villas del Mar y el transporte 818 que circula frente del ‘Torito’.

Estos conductores no están respetando las recomendaciones de las autoridades de salud, pues ellos no deberían llevar personas de pie, esto para respetar Susana Distancia, pero parece que no les importa obedecer al gobierno.

Ante este video difundido, en redes comenzó a hacerse viral y varios comentarios en contra de estas empresas dedicadas a brindar servicio de transporte público se dejaron notar, por ello es que las personas piden la intervención de las autoridades y suspendan a los conductores de estas dos unidades.

Hay que destacar que en varias ocasiones, ciudadanos han publicado esta clase de materiales, donde exhiben a aquellas empresas que no están siguiendo con las recomendaciones de sanidad. En este sentido la autoridad ya comenzó a limitar el tránsito, pues comenzaron con el cierre de vialidades y hasta el momento ya son más cinco avenidas cerradas.

Hasta el momento, Cancún sigue siendo el epicentro de este virus, pues ya son más de 150 personas contagiadas de coronavirus o COVID-19, mientras que en todo el estado de Quintana Roo ya son 279 casos positivos, de los cuales 28 ya murieron, 116 están en aislamiento social, 66 hospitalizados y 69 recuperados.