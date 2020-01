VIDEO: Rayados del Monterrey se revientan a lo grande en los antros de la Zona Hotelera de Cancún

Jugadores del equipo de fútbol campeón del Apertura 2019, Rayados de Monterrey siguen celebrando su triunfo en la final frente al América en los bares, así como antros ubicados en la Zona Hotelera de Cancún y no perdieron la oportunidad de tomarse varios videos, los cuales decidieron difundir en sus redes sociales para mostrar cómo siguen la fiesta digna de los campeones.

Fue el jugador Celso Ortiz quien compartió diversos videos a través de sus redes donde se puede observar cómo se divierte en sus vacaciones juntos a sus compañeros Vincent Janssen y el delantero Funes Mori, este último fue el encargado de anotar el gol del empate frente al América en el Estadio Azteca donde después de una tanda de penales los regios se alzaron con el triunfo.

Los campeones del fútbol mexicano, los Rayados del Monterrey decidieron seguir la fiesta por el triunfo en los antros y bares de la Zona Hotelera de Cancún

Funes Mori no perdió la oportunidad de publicar en su Instragram un video donde está disfrutando un espectáculo dedicado a Queen, donde en la canción “We are the Champions”, el delantero decide grabar algunos segundos escribiendo el texto “Aca festejando con Queen, Wheare the champion of Mexico and Concacaf jajajaja”.

Tras obtener el campeonato, los Rayados de Monterrey rompieron filas e iniciaron su periodo vacacional desde el lunes 30 de diciembre, luego de festejar con su afición dentro del estadio BBVA, donde compartieron su alegría por obtener su quinta Copa de Liga, la cual ganaron el 29 de diciembre, cerrando un gran año.

La Pandilla se coronó en la Concachampions, consiguiendo el boleto para disputar el Mundial de Clubes, donde consiguieron el tercer lugar colocándose como el octavo mejor club del ranking FIFA. Y para cerrar con broche de oro el 2019,los Rayados consiguió el campeonato.

Los jugadores del Monterrey reportarán el domingo 12 de enero, cuando termine la jornada uno. Cabe recordar que los albiazules no disputarán la primera fecha para que puedan descansar.

Rogelio Funes Mori, Celso Ortíz y Vincent Janssen disfrutando de lo lindo en Cancún como campeones. MERECIDO ������ pic.twitter.com/nC3GxDTN1j — Soy Rayado (@SomosRayados) January 2, 2020

