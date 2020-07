VIDEO; Promotores turísticos se agarran a golpes y asustan a turistas en Chiquilá

A través de las redes sociales, difundieron un video en el que se aprecia a dos trabajadores turísticos en el puerto de Chiquilá peleando, luego de tener una fuerte discusión que los llevó al pleito, sin embargo lo preocupante fue que espantaron a los turistas que iban llegando, provocando una mala imagen.

En el video se aprecia que estos sujetos primero comenzaron a discutir por un tema en particular, de pronto uno de ellos se alteró y lanzó el primer golpe, sin embargo no le dio al otro hombre, en ese momento, se volvieron a decir de palabras, pues el otro pescador no reaccionó, pero si lo amenazó con darle una “santa golpiza”.

Pasaron los minutos y los empleados se calentaron más y más, de repente ambos se sueltan y comienzan los golpes; se revolcaron y hasta llegaron a las afueras de puerto de Chiquilá, en ese momento turistas iban pasando y llegando al puerto, que lo único que hicieron fue grabar y otros irse del lugar, pues temieron que ellos también salieran afectados.

Los golpes duraron alrededor de 2 minutos, aunque algunos los intentaron separar, ellos querían seguir y seguir lasminadise, incluso en el video se escucha a una mujer diciendo, “déjalos, luego a nosotros nos va llevar la madre”, pero tal parece que no escucharon los espectadores pues entraron a separarlos.

Ante este hecho, se desconoce si las autoridades intervinieron o se les otorgó una multa o suspensión, ya que lo único que hicieron fue espantar a los turistas que llegaban a este destino, además se desconoce el motivo real del pleito, aunque se sospecha que fue por ver quién tenía el mejor precio en tours.

Por último, se sabe que estos dos sujetos no son de la misma empresa o compañía, pues uno es de la isla de Holbox y otro del puerto de Chiquilá, lo cierto de todo esto es que no pasó más, es decir no hubo lesionados o necesidad de pedir una ambulancia.