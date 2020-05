VIDEO: Prometió Laura Beristain llevar despensas; le mintió.

La ola de escándalos que exhiben a la polémica presidente municipal Laura Beristain parecen no tener fin luego que un video publicado en la red social Facebook muestra a un habitante que no ha logrado obtener una sola despensa en la colonia irregular In House, en Playa del Carmen incluso menciona que nadie contesta los supuestos teléfonos de ayuda de Beristain.

Al respecto, el gobierno de la polémica alcaldesa Laura Beristain difundió que con sus brigadas, las despensas llegan a las puertas de los domicilios para garantizar que la gente se quede en casa y evitar la propagación del Covid-19, sin embargo en la colonia irregular In House, no todos han sido el apoyo alimentario, hecho que fue denunciado en las redes sociales.

Por su parte, el DIF de Playa del Carmen, recordó que cerraron en días pasados los “Comedores Solidarios”; por lo que la entrega de despensas casa por casa seguiría incluso que para los que aún no han recibido este apoyo, anunció que se abrió la “Línea Solidaria” con el propósito de hacerles llegar esta ayuda, pero no funciona o cuando responden aseguran que en una semana llegará la ayuda.

Y es que los números telefónicos: 984 803 31 83, 984 133 6692 y 984 803 51 61, que designó el Ayuntamiento, y donde presuntamente se puede solicitar la ayuda nadie responde.

Cabe recordar que Laura Beristain también ordenó cerrar los cerca de nueve comedores gratuitos abiertos por la población, sin embargo los ciudadanos que sostienen estos lugares con aportaciones gratuitas y trabajo le respondieron que esto no pasará, debido a que son recursos propios y en ningún momento el Ayuntamiento ha ofrecido ayuda.

Sin embargo, al entrar a la fase 3 de la pandemia, se suspendió este servicio para evitar la propagación del virus, y abriendo de forma alternativa la “Línea Solidaria", a través del DIF, organismo que hasta la fecha, ha incumplido con su labor de llevar ayuda a quien más lo necesita.

