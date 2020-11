VIDEO: Por huracanes, tucanes han vuelto a Cancún

VIDEO: Por huracanes en Cancún, vuelven tucanes salvajes

Han regresado los tucanes a Cancún, después de muchos años de salir de la zona urbana por la creciente población humana y destrucción de sus habitad para las construcciones de casas y áreas habitacionales, los hermosos pájaros con grandes picos han decidido regresar a la ciudad, esto debido a los constantes embates de tormentas y huracanes.

La fauna de la selva maya es uno de las cosas que ha sido afectada tras el paso de las tormentas tropicales y huracanes constantemente en el estado de Quintana Roo en los últimos meses, y sin duda estos hermosos pajaritos han sido afectados por el cambio de su habitad tras la caída de árboles e inundaciones en la selva.

Los tucanes regresaron a Cancún

Gracias a las redes sociales, se ha notificado un claro avistamiento de estas aves en la zona urbana de la ciudad, mismas que dejaron de verse hace casi 25 años, cuando surgió una explosión demográfica y gente que venía de fuera las atacaba o asustaba, ahora han vuelto.

Muchos usuarios de diversas redes sociales han compartido fotografías

Vuelven tucanes a Cancún

En el pasado mes de octubre y tras el paso de la tormenta tropical Gamma comenzaron a llegar, tras el paso de Delta y Zeta estos comenzaron a acercarse a la población, en casi todas las ocasiones en busca de alimento, lo que indica una escasez del mismo en la selva.

Se pide a la población no acercarse a ellos, no molestarlos y mucho menos cazarlos, pues los tucanes son animales en peligro de extinción y protegidos por las leyes en todos los niveles, disfruta de su presencia pero no los molestes.